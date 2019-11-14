2019-11-14T12:31:11+03:00
Происшествия

Стрелок из колледжа Благовещенска зашел в аудиторию под песню «Нирваны»

Очевидец жестокой расправы рассказал, что 19-летний студент спрашивал своих жертв, хотят ли они жить
Юлия САЛЬНИКОВА
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Оцепление у места стрельбы в колледже Благовещенска.Оцепление у места стрельбы в колледже Благовещенска.
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Застреливший одного человека и ранивший троих студент колледжа Благовещенска зашел в аудиторию под музыку. Даниил Засорин устроил представление из жестокой расправы над теми, с кем не один год был знаком и сидел в одной аудитории. Как рассказал очевидец трагедии, тоже студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, нападавший зашел в кабинет под песню «Нирваны».

- Он вошел спокойно. Еще музыка, знаете, играла – «Нирвана», Курт Кобейн. Он под нее и зашел в кабинет, - рассказал свидетель расправы корреспонденту kp.ru. – Он подошел к одному парню и спросил: Хочешь жить?». Тот умолял его. Прямо в упор приставил ему дуло.

Даниил Засорин расстрелял своих одногруппников в помещении колледжа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даниил Засорин расстрелял своих одногруппников в помещении колледжа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мотивы стрелка будут изучать следователи, но свидетели преступления говорят, что все произошло из-за того, что утром парня выгнали из аудитории за опоздание. Он вышел, как и просили. Но вскоре вернулся. Уже с ружьем Иж-81. По словам источника, у парня было на него разрешение, которое он получил несколько месяцев назад. тогда же им был приобретен Иж-81 12-го калибра.

Ружье ИЖ-81. Фото: YouTube

Ружье ИЖ-81.Фото: YouTube

Он спокойно прошел мимо охраны, поднялся к аудитории. По словам очевидца, На месте погиб 19-летний молодой человек. Еще трое, студенты 17, 19 и 20 лет, ранены, один из них – в тяжелом состоянии. Стрелок покончил с собой после того как в колледж прибыл наряд ДПС.

В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Криминалисты продолжают работу в колледже. Тем временем, в мэрии Благовещенска глава города собирает экстренную комиссию по ЧС.

Студент открыл огонь в Амурском колледже.О случившимся в учебном заведении рассказал очевидец

Студент открыл огонь в Амурском колледже.Видео с места событий

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ИСТОЧНИК KP.RU

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