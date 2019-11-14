Стрелок из колледжа Благовещенска зашел в аудиторию под песню «Нирваны»
Застреливший одного человека и ранивший троих студент колледжа Благовещенска зашел в аудиторию под музыку. Даниил Засорин устроил представление из жестокой расправы над теми, с кем не один год был знаком и сидел в одной аудитории. Как рассказал очевидец трагедии, тоже студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, нападавший зашел в кабинет под песню «Нирваны».
- Он вошел спокойно. Еще музыка, знаете, играла – «Нирвана», Курт Кобейн. Он под нее и зашел в кабинет, - рассказал свидетель расправы корреспонденту kp.ru. – Он подошел к одному парню и спросил: Хочешь жить?». Тот умолял его. Прямо в упор приставил ему дуло.
Даниил Засорин расстрелял своих одногруппников в помещении колледжа.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Мотивы стрелка будут изучать следователи, но свидетели преступления говорят, что все произошло из-за того, что утром парня выгнали из аудитории за опоздание. Он вышел, как и просили. Но вскоре вернулся. Уже с ружьем Иж-81. По словам источника, у парня было на него разрешение, которое он получил несколько месяцев назад. тогда же им был приобретен Иж-81 12-го калибра.
Ружье ИЖ-81.Фото: YouTube
Он спокойно прошел мимо охраны, поднялся к аудитории. По словам очевидца, На месте погиб 19-летний молодой человек. Еще трое, студенты 17, 19 и 20 лет, ранены, один из них – в тяжелом состоянии. Стрелок покончил с собой после того как в колледж прибыл наряд ДПС.
В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений. Криминалисты продолжают работу в колледже. Тем временем, в мэрии Благовещенска глава города собирает экстренную комиссию по ЧС.
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ИСТОЧНИК KP.RU