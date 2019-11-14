"Фигура просто улетная": Татьяна Навка в бикини и прозрачной тунике вызвала переполох

Татьяна Навка решила устроить небольшой отпуск после насыщенного гастрольного тура. Ледовые шоу фигуристки пользуются бешеной популярностью, собирая каждый раз полные залы зрителей. При этом артисты во время выступлений выкладываются по полной программе.

"Полетели на недельную перезагрузку! Хорошо поработали, теперь необходимо хорошенечко отдохнуть и зарядиться энергией на все сто перед работой, которая еще предстоит!", - объявила на днях Татьтяна Навка, разместив фото и видео из самолета и аэропорта перед вылетом.

В отпуск олимпийская чемпионка отправилась с младшей дочкой Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой племянницей Дашей. Находясь на курорте, она разместила фотографию. "Лучшее украшение женщины", - подписала снимок фигуристка.

tatiana_navka Лучшее украшение женщины!

Место отдыха звезда не раскрывает. Многие обратили внимание на эффектный наряд спортсменки - темное бикини и наброшенную сверху прозрачную тунику с золотыми нитями, которая сияла на солнце. Наряд не смог скрыть ее стройную фигуру. Татьяна очень редко публикует подобные кадры, потому свежая фотография вызвала настоящий переполох.

"Какие красивые девочки", "Огонь!", "Какая эффектная женщина!", "Пляжное платье отпад", "Какая накидка, ну красота", "Очень красиво, фигура просто улетная", "Красавица, стильная, шикарная", "Любуюсь и восхищают Танюшей!", - льют елей фолловеры.