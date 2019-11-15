2019-11-15T16:17:01+03:00
Звезды

«Зачем колотить в закрытую дверь»: Иосиф Пригожин высказался о помощи Анастасии Заворотнюк

Продюсер мучается вопросом, за что актрисе такое наказание
Алена МАРТЫНОВА
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Иосиф Пригожин высказался о помощи Анастасии ЗаворотнюкИосиф Пригожин высказался о помощи Анастасии ЗаворотнюкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На премии журнала «ОК!» «Больше, чем звёзды», прошедшей в четверг, Валерия и Иосиф Пригожин светились прекрасным настроением: много шутили, общались с друзьями и коллегами, хотя рано утром следующего дня уже должны уезжать на гастроли. Казалось, недавний скандал с Юлией Михальчик, публично заявившей, что Александр Шульгин никогда не поднимал руку на Валерию и вообще «от тирана не рожают троих детей», не оставил у звёздного семейства никакого осадка.

- Иосиф, вы записали видеоответ Юле, посоветовали заняться творчеством и не лезть в чужую личную жизнь. Инцидент считаете исчерпанными? - спросила «КП» у продюсера.

- Забудьте об этом, оно того не стоит! - на пару с Валерией отмахнулся Пригожин. - Это же сплошной пиар.

- Как вам удаётся так хорошо себя чувствовать, когда вокруг все страдают от осенней хандры?

- Да какая хандра, я вас умоляю, - рассмеялся Пригожин. - Тем более, со мной такая женщина. Посмотрите на Леру, ну как с ней загрустишь? А ещё я обожаю свою работу. И четко знаю - надо беречь каждый прожитый день, просыпаться с радостью и не размениваться на хандру.

Валерия и Иосиф Пригожин светились прекрасным настроением Фото: Михаил ФРОЛОВ

Валерия и Иосиф Пригожин светились прекрасным настроениемФото: Михаил ФРОЛОВ

- Но в жизни бывают разные ситуации. Слышали ведь, что творится у Анастасии Заворотнюк...

- Слышал, конечно. Настя потрясающая актриса, потрясающий человек. Господи, за что ей это тяжелое наказание, я даже не знаю. Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю. Здоровье - это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет.

- Может быть, предлагали семье какую- о помощь?

- Мы предлагаем, но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь.

Напомним, последние несколько месяцев актриса борется с онкологическим заболеванием. По словам друзей семьи «прекрасной няни», в последнее время в лечении актрисы наметилась положительная динамика - операция и последующая терапия дали свои плоды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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