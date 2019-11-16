2019-11-16T02:01:26+03:00
Звезды

Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном платье

От 55-летней актрисы невозможно отвести глаз
Ольга ЛИБГАРДТ
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Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном платьеМоника Беллуччи вышла в свет в прозрачном платьеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Моника Беллуччи, кажется, в свои 55 лет не намерена так просто отказаться от звания главного секс-символа последних лет. Актриса вышла в свет в закрытом, но прозрачном платье и снова доказала, что полна огня.

Моника Беллуччи вновь заставила говорить о себе. Эффектный наряд, который актриса надела на специальный показ фильма о Ральфе Лорене в Париже, подчеркнул ее идеальную фигуру. А сама артистка доказала, что ее слишком рано списывать со счетов - она по-прежнему великолепна.

monicabellucciofficielmonicabellucciofficiel
Last Night with Mr Ralph Lauren...
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Любое появление звезды на публике запоминается надолго. Актриса всегда становится объектом всеобщего внимания, приковывая восторженные взгляды мужчин и завистливые взоры дам.

Беллуччи разместила в блоге снимок, на котором позировала с 80-летним модельером. Ральф Лорен появился перед гостями вечера в красно-белой спортивной куртке. Моника осталась верна себе и в очередной раз выбрала наряд черного цвета. На ней было длинное прозрачное платье Ralph Lauren с белыми манжетами и воротником.

Актриса подчеркнула тонкую талию золотистым поясом. Образ она дополнила маленьким золотым клатчем в тон тонкому поясу и обувью на высоком каблуке. Короткие волосы были уложены в эффектную прическу.

Секрет красоты Моники Беллуччи.Одной из самых красивых и талантливых женщин планеты 30 сентября исполнилось 55! Она не делает пластических операций, не сидит на диетах. Ее мантра: ешь, люби, живи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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