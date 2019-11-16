Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном платье

Моника Беллуччи, кажется, в свои 55 лет не намерена так просто отказаться от звания главного секс-символа последних лет. Актриса вышла в свет в закрытом, но прозрачном платье и снова доказала, что полна огня.

Моника Беллуччи вновь заставила говорить о себе. Эффектный наряд, который актриса надела на специальный показ фильма о Ральфе Лорене в Париже, подчеркнул ее идеальную фигуру. А сама артистка доказала, что ее слишком рано списывать со счетов - она по-прежнему великолепна.

monicabellucciofficiel Last Night with Mr Ralph Lauren...

Любое появление звезды на публике запоминается надолго. Актриса всегда становится объектом всеобщего внимания, приковывая восторженные взгляды мужчин и завистливые взоры дам.

Беллуччи разместила в блоге снимок, на котором позировала с 80-летним модельером. Ральф Лорен появился перед гостями вечера в красно-белой спортивной куртке. Моника осталась верна себе и в очередной раз выбрала наряд черного цвета. На ней было длинное прозрачное платье Ralph Lauren с белыми манжетами и воротником.

Актриса подчеркнула тонкую талию золотистым поясом. Образ она дополнила маленьким золотым клатчем в тон тонкому поясу и обувью на высоком каблуке. Короткие волосы были уложены в эффектную прическу.