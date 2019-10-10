2019-10-10T00:17:22+03:00
Звезды

Моника Беллуччи в прозрачном топ-корсете с экстремальным декольте блеснула на вечеринке

55-летняя актриса впечатлила идеальной фигурой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/
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Каждый выход Моники Беллуччи в свет приковывает к себе внимание обывателей. И это не удивительно, ведь 55-летняя актриса по-прежнему прекрасна. А ее недавнее появление на вечеринке в Риме заставило восхититься даже завистников.

Моника Беллуччи посетила мероприятие Американской академии кинематографических искусств и наук, состоявшееся в Палаццо Барберини. Звезда появилась на красной дорожке в сексуальном и одновременно элегантном наряде.

Актриса надела черные брюки и пиджак. А вместо блузки отдала предпочтение прозрачному топ-корсету с экстремальным декольте. Вырез позволил знаменитости во всей красе показать свой пышный бюст. Образ Моника дополнила темными босоножками на платформе, сумкой на цепочке того же оттенка и массивными серьгами.

monicabellucciofficielmonicabellucciofficiel
Last Night at the Event Academy in Rome 2019
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Дополнительный шарм бывшей жене Венсана Касселя придали ее короткие волосы. Стрижка звезде явно к лицу. Благодаря новой прическе она стала выглядеть гораздо моложе.

Кстати, с новой стрижкой Беллуччи появилась первый раз пару недель назад на показе новой коллекции Dolce&Gabbana в рамках недели моды в Милане. Прическа тогда произвела на публику сильное впечатление на гостей мероприятия. Отметим, что в последнее время Моника Буллуччи столь кардинально меняла имидж лишь для фотосессий, примеряя парики. А в начале 2018 года знаменитость делала удлиненное каре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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