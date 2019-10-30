2019-10-30T00:16:09+03:00
Звезды

Дряблая шея выдала истинный возраст Моники Беллуччи

Папарацци подловили постаревшую актрису в Риме
Ольга ЛИБГАРДТ
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С недавних пор Монику Беллуччи носит короткую стрижкуС недавних пор Монику Беллуччи носит короткую стрижкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Монику Беллуччи по праву называют одной из самых красивых актрис в мире. Ее роскошной фигуре и утонченным чертам лица завидуют многие женщины и восхищаются тысячи мужчин. Однако время не властно даже над первыми красавицами.

Моника Беллуччи ведет активный образ жизни и тщательно следит за собой. Подтверждением тому являются многочисленные фотографии 55-летней актрисы. Однако ни для кого не секрет, что снимки в собственном блоге или глянцевых журналах отличаются от тех, что добывают папарацци. Так произошло и с бывшей супругой Венсана Касселя.

Буквально на днях ушлым репортерам удалось сделать несколько фото актрисы, когда она покидала свою квартиру в Риме и направлялась в аэропорт. Для деловой поездки Моника выбрала черный брючный костюм.

С недавних пор звезда носит короткую стрижку, расставшись со своими роскошными локонами. Они-то в итоге и сыграли со знаменитостью злую шутку. Раньше волосы ниспадали до плеч Моники, скрывая ее шею и частично прикрывали лицо. Теперь же короткая стрижка открывает взору обывателей самую деликатную часть женского тела.

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Кожа шеи очень тонкая, возрастные изменения часто появляются на ней значительно раньше, чем на лице
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Кожа шеи очень тонкая, она имеет минимальное количество сальных желез, поэтому возрастные изменения часто появляются на ней значительно раньше, чем на лице. К тому же обычно многие обделяют эту зону вниманием и начинают беспокоиться только тогда, когда видят, что ухоженное лицо и безупречная улыбка резко контрастируют с увядающей кожей в шейной области.

Так и произошло с Беллуччи. Дряблая кожа на шее выдала истинный возраст жгучей брюнетки, заставив вспомнить о том, что ей 55 лет и по российским меркам она пенсионерка. На кадрах, сделанных папарацци в Риме, можно заметить возрастные изменения на шее и лице Моники. Актриса казалась очень усталой и выглядела не лучшим образом. А не самый удачный ракурс мгновенно показал все проблемные зоны знаменитости.

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Моника Беллуччи часто снимается для глянца
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Поклонники актрисы расстроились еще сильнее, когда увидели глянцевый снимок, который их кумир выложила в блоге. На отретушированной фотографии шея Моники Беллуччи кажется идеально гладкой и без малейших признаков старения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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