Дряблая шея выдала истинный возраст Моники Беллуччи

Монику Беллуччи по праву называют одной из самых красивых актрис в мире. Ее роскошной фигуре и утонченным чертам лица завидуют многие женщины и восхищаются тысячи мужчин. Однако время не властно даже над первыми красавицами.

Моника Беллуччи ведет активный образ жизни и тщательно следит за собой. Подтверждением тому являются многочисленные фотографии 55-летней актрисы. Однако ни для кого не секрет, что снимки в собственном блоге или глянцевых журналах отличаются от тех, что добывают папарацци. Так произошло и с бывшей супругой Венсана Касселя.

Буквально на днях ушлым репортерам удалось сделать несколько фото актрисы, когда она покидала свою квартиру в Риме и направлялась в аэропорт. Для деловой поездки Моника выбрала черный брючный костюм.

С недавних пор звезда носит короткую стрижку, расставшись со своими роскошными локонами. Они-то в итоге и сыграли со знаменитостью злую шутку. Раньше волосы ниспадали до плеч Моники, скрывая ее шею и частично прикрывали лицо. Теперь же короткая стрижка открывает взору обывателей самую деликатную часть женского тела.

monicabelluccikazakh Кожа шеи очень тонкая, возрастные изменения часто появляются на ней значительно раньше, чем на лице

Кожа шеи очень тонкая, она имеет минимальное количество сальных желез, поэтому возрастные изменения часто появляются на ней значительно раньше, чем на лице. К тому же обычно многие обделяют эту зону вниманием и начинают беспокоиться только тогда, когда видят, что ухоженное лицо и безупречная улыбка резко контрастируют с увядающей кожей в шейной области.

Так и произошло с Беллуччи. Дряблая кожа на шее выдала истинный возраст жгучей брюнетки, заставив вспомнить о том, что ей 55 лет и по российским меркам она пенсионерка. На кадрах, сделанных папарацци в Риме, можно заметить возрастные изменения на шее и лице Моники. Актриса казалась очень усталой и выглядела не лучшим образом. А не самый удачный ракурс мгновенно показал все проблемные зоны знаменитости.

monicabellucciofficiel Моника Беллуччи часто снимается для глянца

Поклонники актрисы расстроились еще сильнее, когда увидели глянцевый снимок, который их кумир выложила в блоге. На отретушированной фотографии шея Моники Беллуччи кажется идеально гладкой и без малейших признаков старения.