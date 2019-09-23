2019-09-23T02:02:57+03:00
Звезды

Моника Беллуччи лишилась роскошных волос и вышла в свет в прозрачной блузке

54-летняя актриса шокировала публику
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel/
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Вот уже многие годы визитной карточкой Моники Беллуччи являются ее пышный бюст и роскошные волосы. И если с первым все хорошо, то с прической актрисы произошли глобальные перемены.

Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды. 54-летняя актриса посетила показ модного дома Dolce&Gabbana. Не секрет, что звезда "Необратимости" давно сотрудничает с брендом, являясь его лицом.

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Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды
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Бывшая супруга Венсана Касселя разместила в блоге фотографию с мероприятия. Для выхода на красную дорожку она надела белоснежный классического кроя костюм. Удлиненный жакет и брюки-кюлоты с широкими отворотами, она дополнила прозрачной черной блузкой. Образ довершали солнцезащитные очки и классические серьги-кольца.

Однако внимание публики привлекли не наряды знаменитости, а ее прическа. Собственно. один из снимков Моника так и подписала: "Моя новая прическа". Беллуччи решилась на короткую стрижку, расставшись с роскошными волосами и показав экстремально короткое каре.

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New Hairstyle
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Отметим, что в последнее время Моника Буллуччи столь кардинально меняла прическу лишь для фотосессий, примеряя парики .А в начале 2018 года знаменитость делала удлиненное каре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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