Кто-то слишком много ел. Подаренный Трусовой огромный плюшевый медведь застрял при входе в автобус

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на Гран-При России в Москве. Юная ученица тренера Этери Тутберидзе опередила почти на 10 баллов Евгению Медведеву, выполнив три четверных прыжка. После соревнований Сашу буквально завалили подарками. И самый милый из них - это большой белый мишка. Его прямо после проката подарили ей болельщики. Огромного плюшевого "зверя" взяли от фанов принимали в дар тренеры фигуристки - Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Причем, презент был преподнесен в первый день соревнований после короткой программы. И до поры до времени огромный медведь хранился во дворце спорта "Мегаспорт", где проходили соревнования. Ну а когда же Трусова одержала победу на Гран-При России и вышла в финал серии, который пройдет в начале декабря в Турине, то в "сториз" личного Инстаграма она выложила забавное видео.

В самый неподходящий момент мишка застрял при входе в автобус. Фото: стоп-кадр видео.

- Спасибо, мы домой, - гласит подпись под этими кадрами.

Белый плюшевый мишка оказался в полтора раза больше самой фигуристки. Но она не захотела с ним расставаться - на медведя надели синие бахиллы, его - положили на плечи самой Александры. И она прямо с этой огромной игрушкой после завершения соревнований в Москве отправилась в автобус, который развозил по домам участников турнира.

- Кажется, будто он сам идет - смеется знакомая Александры, которая снимает видео.

Однако в самый ответственный момент, когда надо было заходить уже непосредственно в автобус, задняя часть мишки застряла в проходе. И его с трудом удалось втащить внутрь. Прям как у Винни-Пуха - "Кажется, кто-то слишком много ел".

Финальный, шестой этап Гран-При по фигурному катанию пройдет на следующей неделе в Японии. Там выступят еще две ученицы из тренерской группы Этери Тутберидзе - Алена Косторная и Алина Загитова.