2019-11-17T14:59:18+03:00
Звезды

"Это очень личное": Дмитрию Маликову пришлось заложить картины Кончаловского

Певец отказался назвать причину своего решения
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Маликов является заядлым коллекционеромДмитрий Маликов является заядлым коллекционеромФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Дмитрий Маликов заложил в банке пять картин Петра Кончаловского. Что толкнуло народного артиста России на крайние меры, пока не известно. Сам певец говорит, что решился на такой шаг из-за личных проблем. Однако это не первый раз, когда многодетный отец передавал произведения искусства в банк.

Дмитрий Маликов является заядлым коллекционером. Певец как-то рассказывал, что его любимым направлением в изобразительном искусстве является авангард, а художником - Петр Кончаловский.

И вот теперь стало известно, что артисту пришлось на время распрощаться с некоторыми полотнами знаменитого мастера. Пять ценных картин Кончаловского, выполненных в период с 1922 по 1929 год, он сдал под залог.

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Маликов идет на такой шаг не первый раз. Два года назад Дмитрий уже передавал произведения в банк на несколько месяцев.

Среди полотен - "Автопортрет с женой" (1928), "Крым. Беседка" (1929), "Лодки на Волхове" (1925), "Новгород. Антоний Римлянин" (1925), "Яблони" (1922). Картины были заложены музыкантом в январе 2017 года по сентябрь 2017 года. В октябре 2019 года договор залога был продлен до декабря 2023 года. Сумма, в которую оцениваются картины, не раскрывается.

Сам певец подтвердил информацию о том, что картины заложены, но причины своего поступка назвать отказался. "Это очень личная информация. Я бы не хотел ее комментировать. Но я очень люблю этого художника и у меня остались еще его картины", - цитирует артиста Агентство "Москва".

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Петр Кончаловский "Семейный портрет". 1912
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Петр Кончаловский является автором около двух тысяч полотен. Зятем художника был русский живописец Василий Суриков, а внуками являются режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Стоимость некоторых картин мастера достигает 20 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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