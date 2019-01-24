2019-01-24T14:02:55+03:00
Звезды

Маликов рассекретил рождение сына и умилил фотографией

48-летний певец наслаждается отцовством
Ольга ЛИБГАРДТ
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Примечателен тот факт, что детали рождения Марка певец тщательно скрывалПримечателен тот факт, что детали рождения Марка певец тщательно скрывалФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Дмитрий Маликов опубликовал совместное фото с сыном. Артист разместил снимок в своем блоге в честь дня рождения наследника.

Примечателен тот факт, что детали рождения Марка певец тщательно скрывал. Оказалось, что даже некоторые друзья Дмитрия Маликова и его супргуи Елены узнали о грядущем пополнении в семье певца за день до родов. Новость о рождении второго ребенка у Маликовых появилась только 27 января, а сам певец прокомментировал рождение наследника только в свой день рождения 29 января.

И вот сейчас артист решился обнародовать точную дату появления ребенка на свет. Певец поздравил сына, разместив в Instagram совместное фото. "Нам сегодня год!", - подписал снимок счастливый отец. На фото обнаженный по пояс Маликов бережно держит мальчика перед собой, а тот смотрит прямо в объектив.

dmitriy_malikovdmitriy_malikov
"Нам сегодня год!": Дмитрий Маликов опубликовал фото с сыном
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Поклонники Маликова умилились снимком и поздравили Маликовых с этим замечательным праздником: "Мальчик чудо!", "Классный малышка, растите здоровенькими, умничкой!", "Красавчик Маликов-младший", "Какой симпатяга. С днем рождения!", "Шикарные! С первым важным годом жизни!", "Такие няшки! Храни Вас Бог!", "Поздравляю, маленькое солнышко, с первым годиком, с первой твоей значимой датой", "Мамин сынок", "С днем рождения Маркуши!".

Дмитрий Маликов и его жена Елена стали родителями с помощью суррогатной матери. Она родила супругам сына Марка в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Певец наслаждается отцовскими заботами и старается проводить с малышом как можно больше времени.

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