Маликов рассекретил рождение сына и умилил фотографией
Дмитрий Маликов опубликовал совместное фото с сыном. Артист разместил снимок в своем блоге в честь дня рождения наследника.
Примечателен тот факт, что детали рождения Марка певец тщательно скрывал. Оказалось, что даже некоторые друзья Дмитрия Маликова и его супргуи Елены узнали о грядущем пополнении в семье певца за день до родов. Новость о рождении второго ребенка у Маликовых появилась только 27 января, а сам певец прокомментировал рождение наследника только в свой день рождения 29 января.
И вот сейчас артист решился обнародовать точную дату появления ребенка на свет. Певец поздравил сына, разместив в Instagram совместное фото. "Нам сегодня год!", - подписал снимок счастливый отец. На фото обнаженный по пояс Маликов бережно держит мальчика перед собой, а тот смотрит прямо в объектив.
Поклонники Маликова умилились снимком и поздравили Маликовых с этим замечательным праздником: "Мальчик чудо!", "Классный малышка, растите здоровенькими, умничкой!", "Красавчик Маликов-младший", "Какой симпатяга. С днем рождения!", "Шикарные! С первым важным годом жизни!", "Такие няшки! Храни Вас Бог!", "Поздравляю, маленькое солнышко, с первым годиком, с первой твоей значимой датой", "Мамин сынок", "С днем рождения Маркуши!".
Дмитрий Маликов и его жена Елена стали родителями с помощью суррогатной матери. Она родила супругам сына Марка в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Певец наслаждается отцовскими заботами и старается проводить с малышом как можно больше времени.
Еще больше материалов по теме: «Дмитрий Маликов: досье KP.RU»