"Потребовал показать обнаженную грудь": Дженнифер Лопес дала отпор наглому режиссеру

Дженнифер Лопес - одна из самых красивых актрис и певиц в мире. Однако ее путь к славе был очень трудным. На заре карьеры она бралась за любую работу, стремясь стать богатой и успешной.

Дженнифер Лопес начала трудиться в юном возрасте, мечтая когда-нибудь выступать на большой сцене. В молодости она пережила очень неприятные моменты. Артистка проходила кастинги ради роли в кино. Один из таких смотров обернулся чудовищным скандалом.

В фильме Дженнифер предстояло сняться топлесс. Юная актриса готова была раздеться в кадре, но режиссер сделал ей непристойное предложение. Мужчина пригласил ее в свой гостиничный номер, для того чтобы обсудить роль. Он попросил девушку показать обнаженную грудь. Это возмутило звезду. Артистка до сих пор с содроганием вспоминает об этом эпизоде.

"Я выросла в не самом лучшем районе - Бронксе. Там ты быстро учишься не давать себя в обиду. Когда режиссер потребовал снять топ и показать обнаженную грудь, я резко отказала: «Мы не на съемочной площадке. Будет съемка, я сниму топ, как написано в сценарии. Но сейчас я этого делать не стану»", - осадила наглеца знаменитость.

Лопес заявила, что просьбу кинематографиста, чье имя не захотела раскрывать, стоит расценивать как домогательство. Он ведь пытался воспользоваться служебным положением, чтобы увидеть ее голой. "Сама удивилась, как резко мне удалось его осадить. Но я очень испугалась. Очевидно, что другая на моем месте могла бы растеряться от неожиданности. Это чудовищная и очень унизительная ситуация, которая застает тебя врасплох", - цитирует ее The Hollywood Reporter.

Смелость и уверенность девушки, судя по всему, смутили режиссера, который больше не поднимал эту тему. При этом Лопес получила вожделенную роль.