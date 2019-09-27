Глубокое декольте и осиная талия: Дженнифер Лопес забыла про белье

Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру и подтвердила звание одной из самых сексуальных женщин современности. 50-летняя актриса и певица под руку с 44-летним женихом Алексом Родригесом блеснула в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес появилась на презентации своего нового аромата духов. На мероприятие американская певица приехала вместе с любимым мужчиной. Звездная пара воспользовалась черным входом, но все равно была замечена поклонниками.

Звезда фильма "Стриптизерши" надела костюм, состоящий из блейзера с острыми плечами и облегающей юбки миди с разрезом. Изюминкой верхней части наряда стало глубокое декольте и отсутствие нижнего белья. Примечательно, что застежек и пуговиц блейзер не имеет, поэтому Джей Ло лишь подхватила его широким кожаным ремнем, подчеркнув осиную талию.

jlo Дженнифер Лопес в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру

Юбка с высоким разрезом спереди позволяла гостям мероприятия увидеть стройные ноги звезды. К костюму Джей Ло подобрала белые остроносые туфли с ремешком и декорированные металлическими шипами, которые сочетались с ремнем. Довершали образ несколько колец и браслет, усыпанные драгоценными камнями.

Кстати, Дженнифер поделилась эмоциями по поводу мероприятия со своими подписчиками в блоге. "Сегодня был очень особенный день! Открылся мой собственный корнер, в котором будет продаваться новый аромат. Вчера было просто невероятно!", - написала Лопес.

Кстати, накануне презентации нового аромата звезды стало известно, что она станет хедлайнером матча за Суперкубок-2020, который состоится 2 февраля во Флориде. Так в Америке называется финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Вместе с Джей Ло на стадионе в этот день также выступит с 42-летней Шакирой.