Сковало пышный бюст: Дженнифер Лопес надела свадебное платье не по размеру

Дженнифер Лопес изрядно удивила публику, появившись в Нью-Йорке в свадебном платье. Как известно, бракосочетание певицы и ее возлюбленного Алекса Родригеза намечено на конец 2019 года. Потому поклонники стали выяснять подробности, по какому случаю артистка надела подвенечный наряд.

Поздравлять Дженнифер Лопес пока рано. Роскошное платье она надела для съемок комедии "Выходи за меня", где играет главную роль. 50-летняя актриса выходила из нью-йоркского отеля, когда ее подловили папарацци.

От свадебного платья с длинным шлейфом и ажурной вышивкой из бисера и страз, а также горжетки из искусственного меха слепило глаза. Голову Лопес покрывала расшитая бисером фата. Образ был дополнен многочисленными ювелирными украшениями: массивным колье, несколькими кольцами и серьгами.

justjared и платье, и меховая накидка, и крупные украшения скопированы с образа куклы Барби

Не секрет, что Лопес любит демонстрировать свою соблазнительную фигуру. Однако этот наряд полностью скрыл ее формы. Знаменитость с трудом передвигалась в пышном платье и явно испытывала в нем дискомфорт. Ко всему прочему оно буквально сковало пышный бюст актрисы.

Интернет-пользователи раскритиковали и высмеяли свадебный аутфит звезды. Многим показалось, что и платье, и меховая накидка, и крупные украшения скопированы с образа куклы Барби.

Кстати, по сюжету фильма, поп-звезду Кэт Вальдес, роль которой исполняет Дженнифер Лопес, за несколько минут до свадьбы в Мэдисон-сквер-гарден бросает жених. Вместо этого она выходит замуж за первого встречного, которого играет Оуэн Уилсон. В последние две недели началась активная фаза съемок фильма, который выйдет на большие экраны в 2020 году. Интересно, что Уилсон и Лопес уже работали вместе на съемочной площадке 22 года назад. Они были задействованы в фильме ужасов "Анаконда".