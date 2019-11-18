2019-11-18T16:52:39+03:00
Звезды

Друг показал настоящее лицо певицы МакSим

36-летняя артистка предстала без макияжа [фото]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица МакSим в последнее время заставляет всерьез волноваться своих поклонников.Певица МакSим в последнее время заставляет всерьез волноваться своих поклонников.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Певица МакSим в последнее время заставляет всерьез волноваться своих поклонников. Звезда, по мнению публики, переживает не самые лучшие времена. Однако последнее фото артистки внушает оптимизм.

В блоге МакSим появилась забавная фотография, на которой певица позирует, высунув язык. Рядом с ней стоит продюсер и аранжировщик Сергеем Купцов. Ровно такой же снимок разместил на своей страничке и мужчина. Правда, с некоторым отличиями.

Кадр на странице Купцова опубликован без использования фотошопа, благодаря чему можно увидеть настоящее лицо МакSим. А вот снимок, который 36-летняя певица выложила у себя в блоге, явно подвергся обработке. Фото заметно светлее. С лица вокалистки убраны мелкие морщинки. Внешнему виду вокалистки придали чуть больше свежести. На "своем" кадре певице явно сузили подбородок и сделала черты лица чуть изящнее.

maksimartistmaksimartist
Любимый друг
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Меж тем в комментариях поклонники отметили, что им больше пришелся по душе снимок, где певица предстает в своем естественном виде. Поклонники отметили, что их любимица стала выглядеть гораздо красивее: "Без фотошопа вам лучше".

Отметим, совсем недавно МакSим дала концерт, в Казани на котором, по словам очевидцев, вела себя странно. Она вышла на сцену с опухшим лицом и каменным взглядом. А во время выступления делала непонятные движения рукой. Вскоре после этого она появилась на вручении премии "Золотой граммофон" в Санкт-Петербурге. После этого в соцсетях стали муссироваться слухи, мол, певица проходит гормональную терапию, из-за чего могла набрать лишний вес.

sergkuptsovsergkuptsov
С красоточкой Максим
352 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В прошлом году МакSим брала перерыв в работе, чтобы восстановить здоровье. У нее появились проблемы с сосудами головного мозга. Она прошла курс лечения и вернулась на сцену. Однако спустя пару месяцев случилось жуткое ДТП, в котором артистка получила травму головы и ног. Исполнительница долго восстанавливалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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