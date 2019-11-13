2019-11-13T00:40:14+03:00
Звезды

МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за опухшего лица

36-летняя певица после выступления на премии "Золотой граммофон" опять заставила публику волноваться
Ольга ЛИБГАРДТ
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МакSим на музыкальной премии "Золотой граммофон",МакSим на музыкальной премии "Золотой граммофон",Фото: Артем КИЛЬКИН
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Поклонники певицы МакSим опять не находят себе места. Буквально несколько дней назад встревоженная публика обсуждала то, как сильно изменилась их любимица. Однако, увидев выступление исполнительницы на музыкальной премии "Золотой граммофон", зрители были шокированы опухшим лицом звезды.

Певица МакSим который день является предметом обсуждения обывателей. Во время выступления артистки в Санкт-Петербурге на юбилейном "Золотом граммофоне" многие обратили внимание на ее лицо и поведение. По словам очевидцев, 36-летняя вокалистка еле двигалась на сцене. Многим показалось, что певице было сложно стоять, но она мужественно отработала выступление до конца.

Возможно, причиной стало объемное платье певицы. В таком роскошном наряде особо не попрыгаешь. Однако от пристального внимания зрителей не ускользнул тот факт, что звезда с трудом даже поднимала руки. А они были свободны от шифонового белого наряда в пол.

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"Золотой Граммофон"
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Кроме того, зрители едва узнали артистку. В соцсетях публика пишет о том, что у МакSим был болезненный вид. Причиной же опухшего лица одни называют якобы последствия неудачных экспериментов с внешностью, а другие предположили, что на облике певицы отразилась ужасная автомобильная авария, в которой та пострадала весной, поэтому теперь певица проходит гормональную терапию.

"Господи, что с ней?", "Жаль ее! Похоже, что на гормонах, может, с почками проблемы", "Гормоны, наверное, кололи после аварии, от них очень сильно полнеешь", "Мне кажется, она болеет", "У нее не просто отечное лицо , оно как будто перекошено.. невралгия что-ли", "Я подумала, она после инсульта. Что-то прям совсем", - переживают обыватели.

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Певица МакSим на "Золотом граммофоне 2019"
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Напомним, авария произошла на скользкой дороге. Артистка находилась за границей и спешила на рейс в Москву на машине. Однако ее водитель не справился с управлением. Вскоре после аварии МакSим призналась, что получила сильные ушибы, у нее опухли ноги и она первое время не могла говорить. "Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит", - делилась артистка.

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МакSим "Здесь и сейчас"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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