2019-11-18T20:56:10+03:00
Звезды

"Сбрасывать жиры ненавистные": Лариса Гузеева вновь пытается похудеть

60-летняя актриса легла в спецклинику
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лариса Гузеева.Лариса Гузеева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лариса Гузеева решила сбросить вес в специализированной клинике. 60-летняя актриса призналась, что своими силами не справляется с лишними килограммами - у нее недостаточно силы воли, чтобы держать себя в форме. Улучшать фигуру артистка будет в тихом месте на побережье Финского залива.

Лариса Гузеева часто делится с поклонниками насущными проблемами. На этот раз актриса заявила, что намерена заняться своим здоровьем. Для этого бессменная ведущая программы "Давай поженимся!" отправилась подальше от Москвы. "Я нахожусь под Питером, в Репино. С юности обожаю эти места! Я обожаю холодное море Балтийское и шикарный залив. Бросилась бы поплавать, но сочтут за сумасшедшую", - поделилась она в блоге.

Также актриса призналась, что намерена похудеть. А в столице ей это никак не удается из-за подружек, которые то и дело подкармливают ее кулинарными шедеврами. "Это идеальное место, чтобы можно было сосредоточиться на себе. Чтобы не было никаких соблазнов", - отметила артистка.

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Пока меня не загнать ни на обед, ни на процедуры
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Сбрасывать лишние килограммы знаменитость будет под присмотром специалистов детокс-клиники. Она надеется, что они помогут ей похудеть. "Нужно признаться, что мне одной не получается сбрасывать вес. Это моя проблема. Конечно, она напрямую связана с нервами", - посетовала Лариса.

Телеведущая надеется, что в этот раз у нее все получится. "Желаю настроиться на то, что мы начнем сбрасывать эти жиры ненавистные", - поведала Гузеева. В комментариях поклонникам телеведущая рассказала, что за шесть дней она сбросила три килограмма.

Кстати, минувшим летом Лариса Гузеева уже побывала в детокс-клиник, где впервые опробовала особое питание и различные процедуры. Похоже, такой опыт ей пришелся по душе. Актриса сидела на специальной диете и вернулась в Москву похудевшей и похорошевшей.

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

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