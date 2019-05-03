2019-05-03T20:46:56+03:00
Звезды

"Руку вырву вместе с плечом": Гузеева сделала смелое заявление

Телесваха проводит майские праздники с семьей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
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Лариса Гузеева известна не только как звезда кино и телеведущая. Актрисе палец в рот не клади - она всегда находит острое словцо, чтобы ответить оппонентам. Вот и на этот раз знаменитость в свойственной ей манере сделала смелое заявление.

Лариса Гузеева наслаждается майскими праздниками. Телесваха проводит эти дни с семьей, о чем и поспешила сообщить подписчикам своего блога.

"Вчера на съемках. Сегодня законный выходной. И я вдруг, поняла что не умею отдыхать, не умею заниматься собой и получать удовольствие от безделья. Я умею только работать. Какой ужас. А вы? Научите!", - обратилась актриса за советом к фолловерам.

Те Ларисе ответили. Только не так, как она ожидала, переключив все внимание на ее внешность.

Под одним из новых фото Гузеевой - не так давно 59-летняя звезда ради съемок передачи "Давай поженимся" решилась на разительные перемены во внешности и стала блондинкой - поклонник заметил, что в ее внешности "много сделано, хотя сама Лариса красивая по природе". Фанат предположил, что ведущая легла под нож хирурга потому, что сейчас это так модно: "Все туда, и я туда".

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Лариса молчать не стала: "Вас корежит, что я без морщин, без седины и с белыми зубами? Ну так и вы следите за собой, а не причитайте по другим".

Но на этом дискуссия не закончилась. Ведущая "Давай поженимся!" через несколько часов обратилась к публике: "Дорогие подписчики, спасибо за внимание к моей скромной персоне! Мне комфортно в моем теле, в моем возрасте и с новым цветом волос. Будьте счастливы и любимы!".

После этого комментаторы продолжили задавать вопросы телеведущей. Одна из подписчиц поинтересовалась, как артистке удается сохранять спокойствие.

На это Гузеева ответила: "Единственное, что научилась за годы - не подставлять другую щеку - руку вырву вместе с плечом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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