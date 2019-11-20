Анастасии Заворотнюк приносят в больницу дочку

Точного диагноза актрисы родные не озвучивают. Однако, судя по утечкам информации, Анастасия борется с раком мозга. И, к радости близких, чувствует себя уже лучше!

Ходит и разговаривает

- Заворотнюк находится не в клинике и не в хосписе, а в реабилитационном центре, где ее приводят в норму, - рассказал друг Петра Чернышева, мужа актрисы. - Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток. Петр говорит, что есть перспектива на выздоровление.

Раньше в клинике Настя была лежачей больной, а сейчас ходит, нормально слышит, разговаривает. У нее снова проснулся аппетит, хотя ей прописали диету. Сейчас врачи заняты тем, чтобы очистить ее организм от отмерших генетически поломанных клеток. Делают лечебные капельницы, когда в кровь вводят препараты, позволяющие очищать ее от умерших клеток, выводить их. Есть даже такая процедура: забирают немного крови пациентки, насыщают ее необходимыми элементами, лекарствами и вводят обратно. Таким образом организм очищается, чтобы нормально работать.

Врачи надеются, что раковые клетки больше не будут так стремительно расти, как это было в начале заболевания. Конечно, неизвестно, как дальше поведет себя организм, но пока все идет в позитивном ключе. За время болезни и лечения Настя сильно набрала вес. Но сейчас лишние килограммы начинают уходить.

Мила узнала маму

- Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой, - продолжает знакомый семьи. - Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли. Мила - ей в октябре исполнился годик - узнала маму, протянула к ней ручки. Петя сейчас загружен работой, не может часто навещать жену, которая, конечно, сильно скучает по всем близким (у Анастасии есть также мама и двое взрослых детей - Анна и Майкл - от прошлого брака).

Тот же знакомый Петра Чернышева уверяет, что Заворотнюк решила рожать ребенка в свои 47 лет, чтобы удержать мужа. Анастасия ревновала супруга, когда тот задерживался после работы или уезжал в командировки. Ситуация в семье была на грани того, что фигурист мог уйти.

- Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило, - говорит знакомый. - Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом.

Как рассказывала Настя, он вез ее и дочку из роддома как хрустальную вазу - так осторожно, боясь побеспокоить свое маленькое сокровище, что Заворотнюк, смеясь, напоминала ему нажимать на педаль газа. Болезнь жены, о которой фигурист узнал вскоре после рождения наследницы, стала для него ударом. Петру пришлось искать врачей, клиники, договариваться, собирать деньги. И не показывать своих переживаний. Семья Заворотнюк благодарна всем, кто их поддерживает, но, по словам знакомого, шумиха вокруг болезни раздражает и родных, и в первую очередь саму Настю. Поэтому муж актрисы и другие родственники не комментируют диагноз звезды и состояние ее здоровья.

Анастасия (слева) с мужем Петром Чернышевым и детьми. Фото сделано в феврале 2019 года, когда дочке Миле было четыре месяца. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

ПОДСЧЕТ

Чем владеет артистка

Как сообщалось в СМИ, Анастасия последнее время до болезни жила в трехэтажном особняке в подмосковном Крекшине (участок и дом находятся в ее владении), его ориентировочная стоимость - 120 млн рублей. Десять лет назад Заворотнюк приобрела две квартиры в элитном жилом комплексе в Ялте. Одну купила для себя, а другую - для детей. Ее старшей дочери Анне сейчас 23 года, сыну Майклу - 18 лет. «У нас шесть комнат», - рассказала тогда Анастасия, показывая жилье в Крыму. Стоимость элитных квадратных метров составляет около 20 - 30 млн рублей.

Еще одну элитную квартиру на улице Улофа Пальме в Москве актриса сдает. Риэлторы оценивают ее примерно в 200 млн рублей.

По словам знакомых Анастасии, у нее в собственности есть несколько автомобилей и имелись сбережения в банках. Правда, сейчас вклады идут на лечение.

НАЛОГИ

Петр Чернышев не отчитался о доходах в ледовых шоу. А сама Настя задолжала за квартиру

По данным СМИ, один день пребывания Анастасии в реабилитационном центре обходится в 100 тысяч рублей. Естественно, при всем достатке семьи деньги стали уходить стремительно, и сейчас с финансами не все благополучно.

Чтобы зарабатывать на лечение жены, Чернышев после перерыва (он не работал, когда находился рядом с Настей во время ее операций) вернулся на лед. Петр участвует в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек». За один выход ему платят, как сообщалось в открытых источниках, от 100 до 300 тыс. рублей. Коллеги поддерживают Чернышева: все сборы от одного показа ледовой сказки уже пошли на лечение Заворотнюк.

Долг в 24 581 рубль

Тем временем у налоговиков накопились вопросы к Петру Чернышеву. Пока их не задают, учитывая сложную ситуацию в семье, и тем не менее...

- Все знают, что Чернышев участвует в ледовом шоу и получает за это деньги, но почему-то он не включил эти заработки в свою декларацию о доходах, - сообщил «КП» источник в налоговой инспекции. - А ведь он должен платить налоги со всех заработков. Петр отчитался о прошлогодних доходах как тренер, готовящий спортсменов. Но как участник коммерческого шоу - еще нет. Забыл, не успел? Пока к нему не применяли мер, а дали время, чтобы отчитаться в соответствии с законом.

К слову, сама Анастасия Заворотнюк задолжала налог за свое имущество (квартиру в центре Москвы) в размере 24 581 руб. Сумма не такая уж большая, но актрису внесли в список должников. В начале года ей отправляли предупреждающие письма. В итоге налоговики подали на артистку в суд и выиграли процесс. Теперь судебным приставам поручено взыскать с Заворотнюк долг.

Заработок - 100 тысяч в месяц

Мы заглянули в декларацию о доходах Петра Чернышева. Там и впрямь нет сведений о доходах в ледовом шоу. За 2018 год в справке 2НДФЛ указаны довольно скромные суммы. Так, судя по документам, за первые пять месяцев 2018 года Петр заработал 530 тысяч 583 рубля в ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России». В среднем у него выходило в районе 100 тысяч в месяц.

В ООО «Школа Петра Чернышева» он получал 10 тысяч рублей в месяц, и за второе полугодие 2018 года заработал всего 60 тыс. рублей.

Как следует из документа, вторая половина прошлого года была провальной в финансовом плане. Впрочем, тогда у пары появилась на свет дочка Мила, и, возможно, из-за этого Чернышев резко снизил рабочую активность. А вскоре после рождения дочки у Заворотнюк обнаружили рак, что, видимо, заставило мужа актрисы больше внимания уделять дому и семье.

Сейчас Чернышев активно выступает, чтобы заработать деньги на реабилитацию Анастасии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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