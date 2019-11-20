Дмитрий Иванов об экс-жене: «Лола не любит детей, и не хочет иметь детей...»

20 ноября вечером в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» выйдет откровенное интервью Дмитрия Иванова, который расскажет почему он ушел от жены, певицы Лолиты после 10 лет брака. Напомним, что у пары - почти 10-летняя разница в возрасте: Лолите недавно исполнилось 56 лет, а Иванову - 45.

Андрей Малахов предположил, что совместные дети могли бы спасти этот брак, возможно даже нужно было прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Дмитрий Иванов так не считает: «Думаю нет. Мы с Лолой разговаривали. Лола не любит детей, не хочет иметь детей. Для меня, как для нормального здорового мужчины, это немного дисбаланс и диссонанс, когда женщина тебе говорит: «Дим, а зачем, для чего? Будем жить своей жизнью и так далее. У тебя есть ребенок, у меня есть ребенок. Зачем нам еще ребенок?» Затрудняюсь сказать: смог ли ребенок скрепить наш брак?..... Нужно было менять быт, как-то перестраиваться».

Мама Дмитрия Надежда Иванова к невестке относилась хорошо, но отсутствие в этом браке сына детей считает причиной развода: «Очень хотела, чтобы у них кто-то был, их радовал, но Лолиты сказала: «Нет. Я уже в возрасте - не хочу». Дима детей очень хотел. Предложил ей по-современному: сейчас и ЭКО делают, она не захотела. Был бы ребенок, думаю - они бы жили. Когда они разошлись с Лолитой, я сказала: найди уже себе кого-то помоложе, чтобы навсегда и она родила мне внука или внучку...» Сын уже рассказал маме, что у него новая девушка Оля, которую он любит, они вместе недавно сняли квартиру. У этой женщины есть дочь от предыдущих отношений, у Ольги собственный бизнес - своя клиника в Москве.

Дмитрий заверил Андрея Малахова: «С Ольгой дружим давно. В тот момент, когда мы познакомились, Ольга была в отношениях...» Иванов рассказал Малахову, что отношения с Ольгой он начал, когда съехал от Лолиты на съемную квартиру: «После расставания с Лолой, мы с Ольгой стали созваниваться, первая наша встреча была, спустя три месяца на свадьбе общих друзей...»

Иванов рассказал, что сам настоял на брачном контракте с Лолитой: «Я ушел в том, в чем пришел, я ничего с собой не взял. В одночасье собрался и ушел. Растягивать эту историю на какие-то решения, на подумать... нет, я быстро принимаю решения».

Девять лет совместной счастливой жизни Иванов вспоминает с удовольствием, а последний год все изменилось: «Постепенно все стало угасать, наши отношения с ней перестали друг друга волновать, в какой-то момент мы даже перестали разговаривать...» Иванов настаивает, что измен с его стороны не было: «Какое-то время мы проживали на одной территории, как-то даже в разных комнатах были - нас очень мало связывало в последнее время. Как-то мы докатились до этого момента. И мне нужно было как мужчине взять инициативу в свои руки и сказать об этом Лоле».

Дмитрий Иванов рассказал, что после трех месяцев жизни на съемной квартире он встретился с Лолитой и она ему рассказала: «...Оказывается она знала, что мы расстанемся: астролог ей об этом сказала...»

Теперь тренер по сквошу Дмитрий Иванов строит новую жизнь, вот только если у Лолиты поклонников стало больше на волне развода, то у него из-за этой скандальной ситуации новых клиентов не прибавляется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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