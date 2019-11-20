2019-11-20T17:08:58+03:00
Звезды

Дмитрий Иванов об экс-жене: «Лола не любит детей, и не хочет иметь детей...»

Мужчина теперь живет на съемной квартире с другой любимой женщиной
Ирина ВИКТОРОВА
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В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» выйдет откровенное интервью Дмитрия Иванова, который расскажет почему он ушел от жены, певицы Лолиты.В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» выйдет откровенное интервью Дмитрия Иванова, который расскажет почему он ушел от жены, певицы Лолиты.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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20 ноября вечером в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» выйдет откровенное интервью Дмитрия Иванова, который расскажет почему он ушел от жены, певицы Лолиты после 10 лет брака. Напомним, что у пары - почти 10-летняя разница в возрасте: Лолите недавно исполнилось 56 лет, а Иванову - 45.

Андрей Малахов предположил, что совместные дети могли бы спасти этот брак, возможно даже нужно было прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Дмитрий Иванов так не считает: «Думаю нет. Мы с Лолой разговаривали. Лола не любит детей, не хочет иметь детей. Для меня, как для нормального здорового мужчины, это немного дисбаланс и диссонанс, когда женщина тебе говорит: «Дим, а зачем, для чего? Будем жить своей жизнью и так далее. У тебя есть ребенок, у меня есть ребенок. Зачем нам еще ребенок?» Затрудняюсь сказать: смог ли ребенок скрепить наш брак?..... Нужно было менять быт, как-то перестраиваться».

Мама Дмитрия Надежда Иванова к невестке относилась хорошо, но отсутствие в этом браке сына детей считает причиной развода: «Очень хотела, чтобы у них кто-то был, их радовал, но Лолиты сказала: «Нет. Я уже в возрасте - не хочу». Дима детей очень хотел. Предложил ей по-современному: сейчас и ЭКО делают, она не захотела. Был бы ребенок, думаю - они бы жили. Когда они разошлись с Лолитой, я сказала: найди уже себе кого-то помоложе, чтобы навсегда и она родила мне внука или внучку...» Сын уже рассказал маме, что у него новая девушка Оля, которую он любит, они вместе недавно сняли квартиру. У этой женщины есть дочь от предыдущих отношений, у Ольги собственный бизнес - своя клиника в Москве.

Дмитрий заверил Андрея Малахова: «С Ольгой дружим давно. В тот момент, когда мы познакомились, Ольга была в отношениях...» Иванов рассказал Малахову, что отношения с Ольгой он начал, когда съехал от Лолиты на съемную квартиру: «После расставания с Лолой, мы с Ольгой стали созваниваться, первая наша встреча была, спустя три месяца на свадьбе общих друзей...»

Иванов рассказал, что сам настоял на брачном контракте с Лолитой: «Я ушел в том, в чем пришел, я ничего с собой не взял. В одночасье собрался и ушел. Растягивать эту историю на какие-то решения, на подумать... нет, я быстро принимаю решения».

Девять лет совместной счастливой жизни Иванов вспоминает с удовольствием, а последний год все изменилось: «Постепенно все стало угасать, наши отношения с ней перестали друг друга волновать, в какой-то момент мы даже перестали разговаривать...» Иванов настаивает, что измен с его стороны не было: «Какое-то время мы проживали на одной территории, как-то даже в разных комнатах были - нас очень мало связывало в последнее время. Как-то мы докатились до этого момента. И мне нужно было как мужчине взять инициативу в свои руки и сказать об этом Лоле».

Дмитрий Иванов рассказал, что после трех месяцев жизни на съемной квартире он встретился с Лолитой и она ему рассказала: «...Оказывается она знала, что мы расстанемся: астролог ей об этом сказала...»

Теперь тренер по сквошу Дмитрий Иванов строит новую жизнь, вот только если у Лолиты поклонников стало больше на волне развода, то у него из-за этой скандальной ситуации новых клиентов не прибавляется.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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