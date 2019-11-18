2019-11-18T15:49:04+03:00
Звезды

За каждое появление на сцене Лолите платят почти три миллиона рублей

Певица предпочитает вкладываться в недвижимость
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита Милявская раскрыла сумму своих гонораров.Лолита Милявская раскрыла сумму своих гонораров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лолита Милявская раскрыла сумму своих гонораров. Певица также рассказала о том, на что тратит деньги. Она подчеркнула, что ведет достаточно скромный образ жизни.

"За каждый выход на сцену получаю от 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею", - поделилась Лолита Милявская в программе "Секрет на миллион".

По словам исполнительницы, у нее никогда не было цели иметь много денег. Артистка также призналась, что за последний месяц ее расходы составили примерно 100 тысяч евро. Большую часть этой суммы она потратила на съемки двух клипов.

Артистка добавила, что мало тратит на себя и одежду. В основном вкладывает все в недвижимость. "На себя трачу по мере надобности", - заключила 56-летняя певица.

Стоит отметить, что в настоящее время Лолита Милявская переживает непростые времена. Певица разводится с молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила девять лет. Этот брак стал для певицы пятым. 4 июля 2019 года артистка сообщила в соцсетях, что рассталась с супругом. Недавно певица призналась, что муж ей изменял. При этом исполнительница заявила, что давно знала о другой женщине в жизни неверного супруга, а их брак на самом деле распался гораздо раньше озвученной ею даты. Артистка заявила, что выгоняла неверного мужа ночью: "В один прекрасный момент, приехав с гастролей, я не выдержала. Перед этим налила себе джину с тоником, высказала все, что я о нем думаю, собрала вещи и выбросила их на лестничную клетку".

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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