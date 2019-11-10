2019-11-10T02:12:47+03:00
Звезды

"Поматросит и бросит": 55-летняя Лолита пожелала любовнице мужа легких родов

Певица обратилась к Ольге Кулиевой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лолита пожелала любовнице мужа легких родовЛолита пожелала любовнице мужа легких родовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лолита Милявская в настоящее время переживает скандальный развод с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Певица призналась, что муж ей изменял и содержал на ее деньги молодую любовницу. При этом исполнительница заявила, что давно знала о другой женщине в жизни неверного супруга, а их брак на самом деле распался гораздо раньше озвученной ею даты.

4 июля Лолита Милявская объявила о расставании со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. "Дата расставания не имеет ничего общего к указанной в Интернете. Все произошло за два года до того. Этот брак изначально называли мезальянсом из-за разницы в возрасте", - заявила певица в студии программы "Секрет на миллион".

Певица выгоняла неверного мужа ночью: "В один прекрасный момент, приехав с гастролей, я не выдержала. Перед этим налила себе джину с тоником, высказала все, что я о нем думаю, собрала вещи и выбросила их на лестничную клетку".

Ольга Кулиева. Фото: facebook.com

Ольга Кулиева. Фото: facebook.com

Артистка поведала, что ей было известно об изменах пятого мужа: "О любовнице знала давно. У меня достаточное количество друзей, у которых есть достаточно серьезные охранные фирмы. Просто звонишь и говоришь: мне кажется. И тут же тебе не кажется".

По словам 55-летней певицы, муж "поматросит и бросит" любовницу. Исполнительница знает, что Иванов мечтал о рождении детей, поэтому ждет новостей о беременности Ольги Кулиевой. "У меня сейчас нет ревности, потому что я ей этого мужчину подарила. Пусть они будут счастливы. Я, правда, желаю им исключительной радости и легких родов", - заявила вокалистка.

Лолита призналась, что никогда не любила супруга настолько, чтобы хотеть подарить ему детей. "Я честно ему говорила: Дим, у меня есть взрослая дочь, и у тебя есть взрослая дочь. Я не готова иметь ребенка от мужчины, который не зарабатывает. Потому что это ляжет на мои плечи", - заключила Милявская.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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