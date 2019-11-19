Эпатажный сын Елены Яковлевой показал свои руки-базуки

Денис Шальных - единственный сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных. Молодой человек, кажется, не менее популярен, чем его звездные родители. А все из-за эпатажного вида. Дело в том, что мускулистое тело парня с ног до головы украшено татуировками. Кроме этого он буквально живет в качалке и поет в музыкальной группе.

Денис Шальных опубликовал свежее фото, на котором показал себя во всей красе. Необычный внешний вид наследника звезды фильма "Интердевочка" вполне может шокировать окружающих. Сын Елены Яковлевой предстал с обнаженным торсом, демонстрируя публике свое накаченное тело.

За последнее время звездный отпрыск достиг в этом направлении впечатляющих результатов. Так, мышцы на его руках ничуть не уступают по размеру синтоловым бицепсам Кирилла Терешина. Вот только у Шальных все свое, все натуральное. Парень давно ходит в качалку и одно время даже работал тренером. Однако ему это быстро наскучило и он устроился в барбершоп. Сейчас сын народной артистки России стрижет бороды и делает модные прически в заведении на Новом Арбате.

Денис Шальных опубликовал свежее фото, на котором показал себя во всей красеФото: ВКонтакте

Что касается увлечения парня татуировками, то это началось несколько лет назад. Заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки. Молодой человек втянулся настолько, что украсил ими даже лицо. Из-за татуировок сына звезды в соцсетях часто называют фриком.

denisshalnykh Вот так покрытый тату сын Елены Яковлевой выглядел в 2017 году

Сам Шальных на это реагирует спокойно. Кроме того, у него нет цели стать известным. Слава ему не нужна. "Слово «знаменитость» абсолютно противоположно мне. Знаменитые люди гораздо более явно это демонстрируют и собой являют это слово, нежели я", - признавался он в одном из интервью.