В семье Дмитрия Маликова родился ребенок

В семье Дмитрия Маликова произошло радостное событие. Племянник знаменитого певца стал папой. Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего впервые подтвердила слухи о рождении первенца.

Слухи о том, что 23-летняя Анастасия Толстая родила ребенка от сына 42-летней Инны Маликовой появились в декабре 2018 года. Тогда ни молодая мамочка, ни ее избранник Дмитрий Маликов-младший, ни многочисленные звездные родственники, которые очень дружны между собой, никак не комментировали эту новость.

И вот наконец в своем блоге во время беседы с подписчиками Анастасия сделала неожиданное заявление. Она сообщила, что действительно родила малыша.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Одна из подписчиц спросила Анастасию, как похудеть после родов. В ответ возлюбленная 20-летнего Дмитрия рассказала: "На грудном вскармливании ела все, что требовалось. После его завершения начала ограничивать себя в калорийных продуктах и возобновила спорт".

d_malikov Семья Маликовых

Своим постом Настя буквально повергла подписчиков в шок. Ко всему прочему Толстая поделилась фотографией, предположительно сделанной в палате роддома, с большим букетом белых роз. "Счастье любит тишину", - подписала снимок девушка.

innamalikova Еле уговорили с Настей Диму на фото, но нам двоим он не смог противостоять

Отметим, сын Инны Маликовой давно встречается с Анастасией Толстой. Настя работает моделью. В 2018 году она окончила Российскую академию имени Плеханова. Девушку нередко можно было увидеть в доме Маликовых. "Я люблю принимать гостей. Мы часто собираемся дома всей семьей. Приезжают мои тети, двоюродные сестры, брат Дима со Стешей, моей племянницей", - рассказывала новоявленная бабушка Инна Маликова.

Что касается ее сына, то Маликов-младший пробовал себя в кулинарном искусстве, ездил на стажировку в Европу. "Дима - мальчик разносторонний, увлекается всем понемногу. С детства занимается спортом, налегает на иностранный язык, сейчас увлекается музыкой. Ему нравятся эксперименты с аранжировками, на рояле он хорошо играет", - не без гордости сообщала звездная родительница.