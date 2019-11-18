У Кристины Асмус украли обручальное кольцо

Последние два месяца имя Кристины Асмус у всех на слуху. В сентябре появились сплетни о том, что у актрисы якобы случился разлад с Гариком Харламовым. Мол, муж и жена чуть ли не разводятся. А в октябре и вовсе грянул скандал. После выхода на экран фильма "Текст" публика смогла лицезреть очень откровенные сцены артистки с Иваном Янковским. Тогда обыватели с удвоенной силой заговорили о том, что Асмус и Харламов разводятся.

Злопыхатели судачат - якобы, Гарик Харламов поверил, что у его жены Кристины Асмус была связь с партнером по фильму Иваном Янковским, и подал на развод. Тем более что обручальных колец у супругов нет.

Актрисе порядком надоели все домыслы. "Мы с Гариком не носим обручальных колец никогда. Мы давно женаты. Однажды я оставила кольцо свое, и его украли", - рассказала актриса в эфире программы "Ты не поверишь!"

На вопрос шокированного репортера, сделали ли они новые кольца, Кристина заявила: "Нет необходимости. Все и так знают, что мы женаты". Актриса заверила, что отсутствие обручальных колец у нее и Гарика никак не связано с какими-то ссорами.

Асмус стойко переносит все нападки хейтеров в свой адрес и не унывает. Она с улыбкой признается: своему мужу-юмористу ни за что не разрешит сниматься в откровенных сценах. "Слава богу, мой муж не актер, а комик", - с облегчением констатировала артистка.

Напомним, Кристина Асмус оказалась в центре скандала после того, как снялась в постельных сценах с Иваном Янковским. Кристина даже сообщала, что в интернете действует целая группа хейтеров, которые ей угрожают. Злопыхатели обвинили ее в излишней развращенности и принялись писать ее супругу Гарику Харламову, называя его "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. "Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем... Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса «Что они себе позволяют?», - высказался резидент Comedy Club.

Кристина в ответ заявила, что не ожидала такой колоссальной поддержки от супруга и поблагодарила его. Впрочем, звезда добавила, что хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.