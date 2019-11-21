"Дурнота накатывает": похудевший на 100 кг и перенесший пластику Александр Семчев сильно ослаб

Александр Семчев, похудевший в последнее время на 100 килограммов и сделавший круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисающей кожи, столкнулся с серьезными проблемами. Это и не удивительно. Ведь организм актера находится в стрессе.

Совсем недавно Александр Семчев хвастался тем, как сильно похудел и стал чувствовать себя лучше. Артист весил почти 200 килограммов, страдал от одышкой и повышенным давлением. Кроме того, у актера развился сахарный диабет. В итоге артист благодаря спорту и правильному питанию избавился от лишнего веса. "Я худел по одному дневнику, который нашел в интернете. Мысленно делил тарелку на три части", - рассказал 50-летний актер в эфире программы "Пусть говорят".

Сейчас звезда сериала "Ликвидация" весит чуть меньше 100 килограммов. К врачам Семчев не обращался, худел сам, о чем жалеет. Как признался артист, он сильно ослаб, у него скачет давление и появилась вялость в теле. "Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота накатывает. Начало понижаться давление", - сетует Александр.

Звезда сильно грустит: "Уныние же приходит с потерей веса. Для того, чтобы достичь такого уныния, как у меня, нужно как следует на себя разозлиться"..

При этом в карьере артиста наметился заметный подъем. Ему стали предлагать яркие роли. "В отношении кинематографа все случилось. Дальше надеюсь, что будет больше. Пока снимаюсь в трех проектах одновременно. И все это разные характеры", - хвастается знаменитость.

Правда, в МХТ им. Чехова, где он служит, знаменитость пока ждет ролей. "К сожалению, пока я не занят в новых постановках. Но прошел только один сезон без Олега Павловича Табакова...", - не теряет надежды Александр.

Напомним, в начале ноября появилась информация об экстренной госпитализации Александра Семчева. Более того, сообщалось, что скорую актеру вызвали из-за того, что у него резко упало давление, а также случился сердечный приступ. Однако позже сам Семчев заявил, что никакой госпитализации не было.