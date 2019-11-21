О чем молчат подруги Жанны Фриске: «Компромат на Диму Шепелева теперь не стоит и миллиона»

На днях Дмитрий Шепелев сцепился в словесной перепалке в социальных сетях с Лерой Кудрявцевой. Кудрявцева после смерти Жанны Фриске не скрывала своего отношения к Дмитрию Шепелеву: в скандальных отношениях вдовца и родителей певицы она была на стороне последних. Никто и не удивился, когда в инстаграме Кудрявцева резко осадила Шепелева, который подколол ее: «Сегодня три новости узнала - что ты есть в инстаграм, что я у тебя заблокирована. И что ты пишешь обо мне. Может и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона».

Секрет на миллион

О чем же молчит Лера Кудрявцева? Об этом нам рассказала коллега телеведущей: «Козыри, которые были, прозвучали полгода назад. Тогда к Лере в «Секрет на миллион» пришли близкие и подруги Фриске. Тогда же Шепелев получил сполна, но все видели, что обвинения в его адрес носили скорее эмоциональную окраску, как сказала мама Жанны тогда: «Мы для него челядь...» Так как бабушка и дедушка, крестная Платона Ольга Орлова уже отчаялись увидеть мальчика, они были готовы на все. Но крыть им нечем. Все уже рассказано по сто раз семьей и друзьями: на разных телешоу и в интервью. Поэтому нет никаких секретов на миллион, которые могли бы напугать Шепелева. Компромат на него не стоит теперь и миллиона рублей. Это раньше, когда тема была «горячей» столько предлагали всем друзьям Жанны за новые истории о Шепелеве».

Близкие Дмитрия говорят, что «скелетов в шкафу», которые могли бы сейчас ему навредить, нет. Поэтому заявление Кудрявцевой не то, что не напугало: Шепелев на него отреагировал совершенно спокойно. Вспомним, что в адрес вдовца, который воспитывает сына, в эфире федеральных каналов прозвучало столько клеветы за последние годы сколько, наверное, не получала ни одна публичная личность в свой адрес. Шепелева обвиняли в том, что он неправильно выбирал лечение для Жанны, забрал деньги с ее счета, настраивал против подруг, не ухаживал за больной, однажды устроили ток-шоу о том, что у его сына другой отец... Шепелев мужественно пережидал, когда схлынет поток подобных телесенсаций. Удивительно, как после всего этого Дмитрий согласился вести телепроект «На самом деле», выстроенный на похожих разоблачениях. Наверное, Шепелева можно понять: мужчине надо обеспечивать семью, а ежедневное рейтинговое шоу приносит приличный доход и поддерживает интерес к персоне.

Кстати, больше трех лет назад Лера Кудрявцева также публично говорила, что не выдает компромат на Дмитрия, чтобы не навредить подруге Ольге Орловой - ей могут запретить встречаться с крестным сыном Платоном Шепелевым. Но Орлова в передаче «Секрет на миллион» жаловалась, что уже больше двух лет не видела Платона...

Жанна и Дмитрий самоотверженно боролись с болезнью, благодаря этому певица прожила два года после постановки диагноза.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Претензия осталась одна

Многие не понимают: почему Дмитрий Шепелев так и не подружился с родителями Жанны, почему Платон с папой не ездит по выходных на блины к бабушке и дедушке, почему пожилые люди через суд добились разрешения видеть единственного внука раз в месяц?

Дмитрий не любит обсуждать эти темы. Но, когда мы виделись с Шепелевым на презентации книги «Жанна» он говорил: «Я никогда со своей стороны не буду чинить препятствий для общения с ребенком, до тех пор пока я не буду сомневаться в том, что это каким-то образом может угрожать его спокойствию....» Позже Шепелев пояснял: «…Бабушка и дедушка требуют, чтобы мой сын уехал к ним и жил там. Проводил время не в детском саду, к которому привык, не на площадке со своими друзьями, в конце концов не с отцом, а там. Только там. Только с ними. Неделями. Проводил с ними свой день рождения. И главное требование - без отца. По-моему, это не желание увидеться с внуком, а желание забрать и отстранить от отца мальчика, который остался без мамы. Это невозможно...»

Жанна с друзьями Сергеем Лазаревым и Лерой Кудрявцевой.

После смерти Жанны Шепелев обращался к психологам, которые учили его жить дальше и давали советы по воспитанию сына. По важным вопросам в отношении ребенка телеведущий до сих пор консультируется с психологом.

При этом подруги Жанны согласны: «Дима - идеальный отец!» Конечно, все мечтают, что когда-нибудь Ольга и Владимир Копыловы (родители певицы) смогут наладить отношения с Дмитрием Шепелевым. Ольга Орлова, комментируя эту ситуацию подливала «масла в огонь»: «Дмитрий - сложный, жесткий человек». Однако надежду никто не теряет.

За что его так не любят?

Роман Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым был стремительным. Она не знакомила любимого мужчину с семьей, просто наслаждалась отношениями. Певица долго мечтала о ребенке, поэтому когда узнала о беременности, была очень счастлива. Подруги Жанны близко познакомились с Дмитрием уже тогда, когда певица ждала ребенка. Шесть лет назад родился их сын Платон, а вскоре Жанна узнала, что серьезно больна. Тогда она полностью доверилась Дмитрию Шепелеву - он искал по всему миру различные варианты лечения, ездил с Жанной по клиникам, изучал новейшие вакцины. В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев подробно описал всю борьбу за жизнь любимой женщины.

Жанны не стало четыре года назад. Вскоре после ее смерти подруга Катя Цветова в интервью вспоминала, как певица, несмотря на болезнь мечтала о свадьбе: «Точно представляла, каким будет торжество, кого пригласить, как отметить девичник. Несмотря на тяжелое состояние, Жанна выбирала платья, ей нравились элегантные... С Димой Жанна была счастлива. Он хороший отец. Заботится о Платоне, проводит с ним много времени...»

А пару месяцев назад Катя Цветова после смерти Аллы Вебер решила рассказать, что Алла Константиновна, основываясь на собственном успешном опыте, советовала лечить Жанну в США. Цветова передала это Дмитрию Шепелеву: «Я с надеждой и радостью побежала к мужчине моей подруги с такой важной и обнадеживающей информацией. Ведь есть надежда, что мы ее спасем! «Катя, мне далеко будет летать к сыну!»

Скорее всего, подобные воспоминания теперь связаны с нежеланием Дмитрия найти общий язык с родителями Жанны. Общее же мнение по поводу борьбы за Жанну выразила еще раньше Ольга Орлова: «В плане лечения, я уверена было точно сделано все возможное...»

Можно предположить, что вскоре всплывут мнения о том, «сколько денег Жанна передала любимому». Но близким певицы больше всего хочется мира: Платон - продолжение Жанны, поэтому они не теряют надежды, что мальчик будет взрослеть на глазах любящих людей.