"Я уже свое отхулиганила": Лариса Гузеева удивила резкими переменами во внешности
Лариса Гузеева кардинально подошла к своему преображению. Телеведущая "Давай поженимся" неделю худела в спецклинике. А перед тем как вернуться в Москву, голодающая теледива сменила имидж.
Лариса Гузеева сжалилась над поклонниками и вняла их мольбам. Из яркой блондинки она снова превратилась в брюнетку. "Какое мучительное возвращение к себе! Я возвращаюсь к своему цвету волос - убедили", - подписала актриса фото, которое разместила с блоге. На снимке она предстала с темными волосами.
Преображение телеведущей взбудоражило ее подписчиков. Они закидал актрису вопросами, главный из которых - когда Лариса успела перекраситься. На что Гузеева заявила: "Вчера".
Одна из подписчиц отметила: "Стрижку хулиганскую надо, взъерошенную! Это в вашем стиле характера будет". "Я уже свое отхулиганила", - парировала артистка.
Она также сообщила, что ее нахождение в клинике подошло к концу: "Результат меня удивил. Пять килограммов за неделю! И при этом никакого насилия над организмом. Все в удовольствие!".
Напомним, когда Лариса Гузеева резко перекрасилась в блондинку, на нее обрушился шквал критики. Ведь фанатам звезда полюбилась с темными волосами. Хейтеры писали знаменитости оскорбительные комментарии. Однако Лариса, как известно, не терпит упреков. Она нещадно банила неугодных и резко ставила злопыхателей на место острым словцом.
Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»
ИСТОЧНИК KP.RU
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