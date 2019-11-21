"Я уже свое отхулиганила": Лариса Гузеева удивила резкими переменами во внешности

Лариса Гузеева кардинально подошла к своему преображению. Телеведущая "Давай поженимся" неделю худела в спецклинике. А перед тем как вернуться в Москву, голодающая теледива сменила имидж.

Лариса Гузеева сжалилась над поклонниками и вняла их мольбам. Из яркой блондинки она снова превратилась в брюнетку. "Какое мучительное возвращение к себе! Я возвращаюсь к своему цвету волос - убедили", - подписала актриса фото, которое разместила с блоге. На снимке она предстала с темными волосами.

_larisa_guzeeva_ Какое мучительное возвращение к себе!

Преображение телеведущей взбудоражило ее подписчиков. Они закидал актрису вопросами, главный из которых - когда Лариса успела перекраситься. На что Гузеева заявила: "Вчера".

Одна из подписчиц отметила: "Стрижку хулиганскую надо, взъерошенную! Это в вашем стиле характера будет". "Я уже свое отхулиганила", - парировала артистка.

Она также сообщила, что ее нахождение в клинике подошло к концу: "Результат меня удивил. Пять килограммов за неделю! И при этом никакого насилия над организмом. Все в удовольствие!".

_larisa_guzeeva_ Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше - это порочная система!

Напомним, когда Лариса Гузеева резко перекрасилась в блондинку, на нее обрушился шквал критики. Ведь фанатам звезда полюбилась с темными волосами. Хейтеры писали знаменитости оскорбительные комментарии. Однако Лариса, как известно, не терпит упреков. Она нещадно банила неугодных и резко ставила злопыхателей на место острым словцом.