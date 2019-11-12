"Покрутись-ка, Игоречек": Лариса Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева активно делится с подписчиками разными новостями. Чаще всего телеведущая программы "Давай поженимся!" обсуждает с публикуй разные диеты и демонстрирует модные луки. Что касается личной жизни, то эта тема для звезды - табу, о чем она не раз заявляла. Однако на днях звезда экрана впервые за долгое время показала своего мужа.
Лариса Гузеева 30 лет счастлива в браке с Игорем Бухаровым. 60-летняя телеведущая дала понять свои подписчикам, что в ее отношениях с супругом - классическая картина. Они, как обычная семейная пара, ходят по магазинам. Во время одного из таких походов Лариса записала видео с Бухаровым.
Лариса Гузеева показала изменившегося мужа.
Телезвезда наблюдала за тем, как он выбирает себе вещи. "Такое ощущение, что я богатая американка и своему парню выбираю одежду", - заявила Лариса. В следующее мгновение Игорь появился в обновках. "Покрутись-ка, Игоречек. Молодец какой", - обратилась к мужу актриса.
Гузеева решила основательно нарядить благоверного. Она призвала Бухарова лучше позировать на камеру. "Ну-ка, втянись весь. И мужские чресла тоже как-то подтяни", - высказалась звезда.
Напомним, Игорь Бухаров - третий муж Ларисы Гузеевой. И хотя счастливое замужество актрисы случилось в 1999 году, с будущим мужем она познакомилась задолго до этого. В 18 лет только что приехавшая из глубинки будущая актриса попала в одну студенческую компанию с Игорем Бухаровым. Он влюбился в Ларису с первого взгляда. В 40 лет Лариса родила третьему мужу дочку Ольгу. Сейчас у девушки возникли проблемы со здоровьем. У нее обнаружили опухоль. Телеведущая сначала хранила гробовое молчание по поводу случившегося. Однако позже объявила: "Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек". Вдаваться в дальнейшие детали детали звезда отказалась. Оно и понятно - тема эта очень болезненная.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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