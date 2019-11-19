2019-11-19T16:23:58+03:00
Звезды

"Тебе столько не заплатят. Понял? Щенок": голодающая Гузеева обругала дерзкого поклонника

60-летняя актриса не терпит критики в свой адрес
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Лариса ГузееваЛариса ГузееваФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Лариса Гузеева на днях сообщила поклонникам, что отправилась худеть в спецклинику подальше от Москвы. Актриса решилась на помощь специалистов, так как самостоятельно лишний вес сбросить у нее не получается из-за отсутствия силы воли.

Лариса Гузеева вот уже семь дней голодает под присмотром врачей на берегу Финского залива. Своими эмоциями и успехами в этом нелегком деле она делится в блоге. 60-летняя звезда Первого канала сообщила, что ей удается сбрасывать лишний вес в рекордные сроки, чему несказанно рада.

Гузеева сбросила три килограмма. И это только начало. Телеведущая программы "Давай поженимся!" решила поделиться секретом столь быстрого похудения. "Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше. Это порочная система! Ешьте и худейте!", - посоветовала знаменитость.

По ее словам, повар с врачом специально для нее подобрали диету. "Я давно не была такой довольной и счастливой! ", - хвастается актриса.

_larisa_guzeeva__larisa_guzeeva_
Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше - это порочная система!
45287 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но не все подписчики разделили радость со звездой. Некоторые фолловеры отнеслись к ее совету с подозрением, усомнившись в искренности ее слов. "Сколько вам заплатили?", - поинтересовался некий Святослав.

Гузеева эмоционально отреагировала на такую дерзость. "Тебе столько не заплатят. Надо хорошо учиться и хорошо и много работать, а не пастись на страницах взрослых известных людей, считая их доход. Понял? Щенок", - сказала, как отрезала, звезда экрана.

Еще одна подписчица заметила, что лучшая диета - на натуральных овощах и фруктах. "У меня самая красивая внешность. Как у Брук Шилдс в «Голубой лагуне», потому что я всегда только на сыроедении. И не пользуюсь косметикой", - похвасталась она.

На что Гузеева съязвила: "Поэтому мир о вас не знает?".

Отметим, нападки на Ларису Гузееву в Сети - явление довольно частое. То фолловерам не нравится новый цвет волос звезды, то она не в том наряде, то ее упрекают за лишний вес или резкие высказывания. Актриса критики не терпит. Она сразу ставит хейтеров на место острым словцом или заносит в черный список.

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Лариса Гузеева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дума приняла законопроект о миллионных штрафах за неправильное хранение персональных данных россиян
Три миллиона на новую квартиру: Сахалинские врачи начали получать выплаты на покупку жилья
"Я суеверный человек": Зеленский заявил, что не будет бриться, пока в Одессу не вернутся три украинских корабля
Вице-премьер РФ Акимов назвал сроки появления первых электронных паспортов в России
Прокуратура Швеции закрыла дело Джулиана Ассанжа об изнасиловании
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Шанс на реконструкцию получила уникальная усадьба в Липецкой области
Аукционный дом Christie's выставит на торги прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Пушкина
В Госдуме объяснили последствия отказа Украины от российского газа
"Абсурд": Песков прокомментировал претензии "Нафтогаза" к "Газпрому"
Ученые выяснили, что бактериальные инфекции вызывают рак
Каждый четвертый должник банка не успевает платить кредит в срок
Минобороны России направляет дополнительные патрули военной полиции в Сирию
Американский дипломат заподозрил Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕС
"Хороший фактор": Генсек НАТО поприветствовал передачу РФ Украине кораблей
Госдума сняла запрет на свастику в искусстве и науке
Ломидзе: Большинство туристов зимой уезжают в теплые страны