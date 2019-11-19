"Тебе столько не заплатят. Понял? Щенок": голодающая Гузеева обругала дерзкого поклонника
Лариса Гузеева на днях сообщила поклонникам, что отправилась худеть в спецклинику подальше от Москвы. Актриса решилась на помощь специалистов, так как самостоятельно лишний вес сбросить у нее не получается из-за отсутствия силы воли.
Лариса Гузеева вот уже семь дней голодает под присмотром врачей на берегу Финского залива. Своими эмоциями и успехами в этом нелегком деле она делится в блоге. 60-летняя звезда Первого канала сообщила, что ей удается сбрасывать лишний вес в рекордные сроки, чему несказанно рада.
Гузеева сбросила три килограмма. И это только начало. Телеведущая программы "Давай поженимся!" решила поделиться секретом столь быстрого похудения. "Дорогие мои, я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше. Это порочная система! Ешьте и худейте!", - посоветовала знаменитость.
По ее словам, повар с врачом специально для нее подобрали диету. "Я давно не была такой довольной и счастливой! ", - хвастается актриса.
Но не все подписчики разделили радость со звездой. Некоторые фолловеры отнеслись к ее совету с подозрением, усомнившись в искренности ее слов. "Сколько вам заплатили?", - поинтересовался некий Святослав.
Гузеева эмоционально отреагировала на такую дерзость. "Тебе столько не заплатят. Надо хорошо учиться и хорошо и много работать, а не пастись на страницах взрослых известных людей, считая их доход. Понял? Щенок", - сказала, как отрезала, звезда экрана.
Еще одна подписчица заметила, что лучшая диета - на натуральных овощах и фруктах. "У меня самая красивая внешность. Как у Брук Шилдс в «Голубой лагуне», потому что я всегда только на сыроедении. И не пользуюсь косметикой", - похвасталась она.
На что Гузеева съязвила: "Поэтому мир о вас не знает?".
Отметим, нападки на Ларису Гузееву в Сети - явление довольно частое. То фолловерам не нравится новый цвет волос звезды, то она не в том наряде, то ее упрекают за лишний вес или резкие высказывания. Актриса критики не терпит. Она сразу ставит хейтеров на место острым словцом или заносит в черный список.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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