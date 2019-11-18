2019-11-18T15:10:24+03:00
Звезды

В леопардовом манто и с новой прической: Ветлицкая стала копией Шэрон Стоун

55-летняя певица возобновляет гастроли в России
Ольга ЛИБГАРДТ
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Не так давно Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену с сольной программойНе так давно Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену с сольной программойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наталья Ветлицкая основательно готовится к возвращению на большую сцену. 55-летняя певица кардинально сменила имидж перед грандиозными гастролями, которые запланированы на 2020 год.

Не так давно Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену с сольной программой. Пока все подробности будущего шоу держатся в строжайшем секрете. Но организаторы уверены, что после столь долгого перерыва концерты вокалистки пройдут с аншлагами. Певица совсем скоро примет участие в программах на федеральных каналах. А пока команда артистки активно работает над ее образом. Так, стилист исполнительницы хита "Посмотри в глаза" Вадим Галаганов опубликовал в блоге эффектный снимок Натальи.

vadimgalaganovvvadimgalaganovv
Она вернулась
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На фото Ветлицкая в леопардовом манто выглядит просто восхитительно. В глаза бросается новая прическа вокалистки. Она запечатлена с короткой стрижкой. Многочисленные поклонники искупали звезду 90-х в комплиментах. Многие отметили, что Наталья не меняется на протяжении последних 20 лет. Подписчики также пишут, что звезда очень похожа на актрису Шэрон Стоун.

"Ну до чего же красивая женщина! Ее просто не узнать с этой стрижкой", "Очень рад ее возвращению. Мне всегда нравилась Ветлицкая из-за ее смелости и сексуальности", "С Шэрон Стоун одно лицо", "Наташа очень преобразилась, осталась такой же красавицей", "Копия Шэрон Стоун в ее лучшие годы", - пишут фанаты.

Напомним, Наталья Ветлицкая прославилась на всю страну в 1990 году, когда ее хит "Посмотри в глаза" стал сенсацией в музыкальном мире. Ветлицкую тут же окрестили главным секс-символом страны. Позже артистка записала еще несколько композиций, среди которых "Лунный кот", "Playboy", "Глаза цвета виски". После рождения дочери в 2004 году Наталья переехала жить в Испанию. Она занималась воспитанием ребенка, практиковала йогу и медитацию, а также ударилась в духовную практику, совершала паломничества по святым местам. Звезда тщательно следит за собой, не ест мяса и не пьет алкоголь. Имя отца наследницы Ветлицкая по сей день скрывает. К слову, в числе ее любовных побед были браки с композитором Павлом Смеяном, поп-звездами 90-х Женей Белоусовым, Дмитрием Маликовым и Владом Сташевским, бизнесменами Павлом Ващекиным, Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.

Наталья Ветлицкая - Но только не говори мне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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