Бари Алибасов: Ротару талантлива — мы 20 лет назад хотели с ней пожениться

- Бари Каримович, возникло много шума вокруг приезда Софии Ротару из Украины на запись «Песни года». Вы бы лично, как продюсер, ее пригласили?

- Что за вопрос? У нас был период, когда мы с Соней хотели пожениться, создать семью.

- Сейчас припомнили ей какие-то антироссийские заявления...

- Не вижу никакой связи между тем, что исполнитель где-то что-то сказал и тем, с чем он выступает на сцене.

- Пусть негодяй — но он талантливый негодяй?

- Есть певец, есть танцор, есть актер. При чем тут — что он думает, какие-то его протесты. Главное — его талант. Это касается любой профессии — либо человек талантлив, либо человек бездарен. А в какой среде он живет и что там внутри себя генерирует — культурно, экономически, политически — это дело второе.

Бари Алибасов мечтает встретиться с Софией Ротару на российской земле.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сложно отрицать певческий талант Ротару, но...

- Соня безусловно талантлива. А вы окунитесь в древнегреческую культуру. Там весь человек состоит из противоречий.

- Хотели бы встретиться с Ротару в Москву?

- Если бы была возможность - я бы хотел с Соней в Москве пересечься. Почему надо делить людей? У нас же одна история - у России, Украины. У нас вообще такая маленькая планета, просто крошка. Ну кто-то кашлянул — и отлетела какая-то какашка. В рамках Вселенной — это ноль.

Я в медийном пространстве ненавижу находится. Не читаю газет, интернета — позвони мне, пожалуйста, когда Соня приедет. Поговорю с ней...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745735" frameborder="0"></iframe> София Ротару возвращается в Россию.Решение 72-летней певицы выступить на «Песне года» вызвало жаркие споры

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- Ну, я с политикой ничего общего не имею.

- Я знаю, поэтому вам и звоню. Мы когда-то делали музыкальную колонку, посвящённую песне "Огромное небо - одно на двоих". Вы мне тогда рассказывали очень интересно.

- Да... (подробности)