Муж Лолиты запросил за откровения о браке с певицей 3 миллиона рублей

Пока только Лере Кудрявцевой Лолита Милявская дала единственное телевизионное интервью о своём разводе с 45-летним тренером по игре в сквош. Их брак и неожиданное расставание после долгой совместной жизни стало неожиданностью. Но еще больше поклонников певицы удивили подробности семейной драмы. Лолита обвинила бывшего мужа в изменах, а его чувства фиктивными.

Однако муж певицы, похоже, вошёл во вкус. Сначала Иванов побеседовал с журналом «Стархит», потом дал интервью Андрею Малахову (по информации адвоката Лолиты Сергея Жорина, далеко не бесплатно). Кстати, друзья Лолиты были удивлены, когда в эфире федерального канала Иванов заявил, что машину, подаренную ему певицей, он якобы купил на свои сбережения.

- Ещё Дмитрий посмешил заявить, что их с Лолитой свадьбу он организовывал своими силами. Хотя он прекрасно знает, что за организацию торжества отвечал друг Лолиты Николай Степанов, - рассказал «КП» приятель артистки.

А затем муж Лолиты отправился на беседу с неизвестной блогершей. Но и на этом не остановился.

- На следующей неделе выйдет интервью Иванова о жизни с певицей в программе Дмитрия Шепелева, - говорят друзья Иванова. - Дима, по слухам, запросил за откровения о семейной жизни 3 миллиона рублей. По крайней мере эта сумма прозвучит в программе. А уж кто ее запросил - Дмитрий или его адвокат - сложно сказать..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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