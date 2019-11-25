2019-11-25T12:26:47+03:00
Звезды

"Хочется плакать от боли и унижения": сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице

Любители тату подкараулили Дениса Шальных возле дома
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лицеСына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лицеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Денис Шальных с недавних пор делает себе новое лицо, избавляясь от татуировок. Однако после столь непростого решения эпатажный сын Елены Яковлевой, чье тело с головы до ног украшено цветными рисунками, столкнулся с нападками хейтеров в соцсетях. А теперь злоумышленники и вовсе от угроз перешли к делу. На молодого человека напали.

У Дениса Шальных произошел конфликт с бывшими единомышленниками. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку, в результате которой единственный наследник Елены Яковлевой получил травму лица.

"Сначала ему начали писать угрозы, а потом такие же татуированные и вовсе подкараулили его недалеко от дома. Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки!", - рассказали в окружении 27-летнего Шальных.

С агрессивной толпой Денису мирно договориться не удалось. "Слово за слово, в итоге разговора не сложился. Досталось ему порядком, глаз заплыл. Надеется, что нет сотрясения мозга", - цитирует знакомых молодого человека "СтарХит".

Сейчас Денис приходит в себя после нападения. Он разместил в блоге фото, которое подписал: "Никогда не делайте наколки на лице. Это очень опасно. А комьюнити агрессивное. Пацаны, меня поймали типы с забитыми лицами. Спросили за лазерное удаление. Не смог отбазариться. Хочется плакать от боли и унижения".

У Дениса Шальных произошел конфликт с бывшими единомышленниками. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Дениса Шальных произошел конфликт с бывшими единомышленниками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рядом с Шальных сейчас его девушка Анастасия. Ребята вместе уже несколько месяцев. Сын 58-летней актрисы Елены Яковлевой влюблен и счастлив. Возлюбленная помогает ему преодолеть непростой жизненный период.

Напомним, Денис Шальных был женат на журналистке Виктории Мельниковой. Они тайно расписались в 2017 году. Но в итоге теперь уже бывшие влюбленные развелись. Причиной разрыва стали измены и разногласия. "Начались ссоры. Вика заподозрила благоверного в измене", - рассказывали друзья пары.

Сыну Елены Яковлевой выжигают лазером татуировки с лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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