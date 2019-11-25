Ксения Собчак летала к миллионеру на Бали за огромные деньги

Ксения Собчак очень часто сталкивается с нападками хейтеров в соцсетях. Чего только стоит эпатажная свадьба звезды с Константином Богомоловым, когда молодожены подъехали к ЗАГСу в катафалке. Впрочем, и без этого злопыхателям есть что обсудить. Чаще всего сплетникам не дают покоя богатства телеведущей, а также ее внешность.

Ксения Собчак - девушка не робкого десятка. Ей палец в рот не клади, да и острое словцо она часто использует. Однако на днях телеведущая стала героиней выпуска интернет-шоу "Хейт-ток", суть которого сводится к тому, что звездный гость общается со своими хейтерами. Ксении пришлось прокомментировать cамые распространенные слухи о себе.

Так, согласно некоторым данным, она якобы встречалась с богатым мужчиной за деньги. К удивлению завистников, звезда подтвердила этот факт. "Да, я там была, летала на два дня встречаться со спонсором. И действительно, получила огромные деньги... Он дал деньги за личный контакт. Он хотел увидеться, понять кто ты, посмотреть в глаза, чтобы ты лично его попросил", - призналась звезда.

Собчак умолчала, чем она занималась на индонезийском острове с богачом.

Помимо взаимоотношений с богачами публику волнуют скромные формы теледивы. "Часто слышу: «Вот Собчак ходит позорится без сисек!». А мне так ужасно нравится. Нет ничего красивее, чем маленькая грудь. Силиконовая грудь - это ужасно. Я считаю, что маленькая красивая грудь - это прекрасно. Очень горжусь тем, как я выгляжу, и никогда не поменяю это. Вот поверьте, десятку на операцию по увеличению груди я б точно могла накопить", - закрыла она этот вопрос.