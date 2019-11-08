"Аллергия на красивых женщин": Виктория Боня рассказала о зависти Ксении Собчак к ее успеху

Виктория Боня прославилась на всю страну во время участия в шоу "Дом-2". Именно на телестройке модель познакомилась с Ксенией Собчак и Аленой Водонаевой. И с обеими у нее не сложились отношения. 39-летняя телезвезда уверена - виной всему стала банальная зависть к ее успехам.

Виктория Боня стала новой гостьей YouTube-шоу "Ходят Слухи". Во время интервью модель спросили, как часто она сталкивалась с тем, что причиной ее успеха называют интимную связь с богатыми мужчинами. "Для меня такое удивительно, потому что я на телевидение вообще попала с «Дома-2».... Когда я оттуда ушла, я была мегапопулярной", - заявила модель.

Она также рассказала, что всегда провоцировала сплетни о себе. Поэтому сейчас спокойно относится к шлейфу слухов вокруг своей персоны. Однако для нее стало откровением известие о том, что Ксения Собчак организовала кампанию против нее. "Она завидует привлекательным женщинам. У Ксении Анатольевны аллергия на красивых женщин", - поведала телеведущая.

xenia_sobchak Ксения Собчак знакома с Викторией Боней много лет

По ее словам, когда хакеры взломали WhatsApp Ксении и опубликовали ее переписки, она все узнала. "Была жуткая зависть. Я поехала жить в Монако, у меня молодой муж, красивый, принц практически. Тут я выхожу на Канский фестиваль, показы, везде меня приглашают. И надо все это перевернуть: то у меня платье подделка, то педикюр отвалился, якобы меня не приглашали и не пускали. Выяснилось, что это были заказы от Ксении Анатольевны, чтобы меня там поливали грязью", - вздыхает знаменитость.

Боню удивила степень лицемерия Собчак. "Ей нужно кого-то унижать, оскорблять... Без этого она не может", - сказала модель.

victoriabonya Всем вам и каждой огромное спасибо, что пришли и поддержали меня...

Кроме этого Виктория разоблачила свою коллегу Алену Водонаеву. Черная кошка между красавицами пробежала после того, как им поступило одинаковое предложение стать ведущей видео-версии одного из глянцевых журналов. Алена утверждала, мол, для того, чтобы получить заветную должность, нужно было переспать с нужным человеком. Поэтому, по словам Водонаевой, она отказалась.

alenavodonaeva На сахаре влетаем в эту осень

В итоге место ведущей досталось Боне. В эфире шоу Вика рассказала свою версию этой истории: "Алена в тот момент, когда ее не взяли, «потому что она отказалась», была сырая как ведущая, была не готова. Нам давали текст, который нужно было сказать в камеру. У нее в этот момент начиналась трястись голова, она смотрела в потолок".

А потом модель заявила: "Она все время врет. В каждом интервью про меня говорит. Я так понимаю, что ее популярность подупала, ей нужно хотя бы на мне как-то выезжать. Видно, что у человека какая-то неприкрытая зависть... Ей никто не предлагал переспать. Но когда ее не взяли, она очень сильно расстроилась и начала все это преподносить в свою выгоду. Для чего она это делает? Для того, чтобы, наверно, не казаться такой никчемной, неинтересной, ненужной".