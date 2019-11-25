2019-11-25T17:28:17+03:00
Звезды

Гламурный Дмитрий Шепелев шокировал своим фото

Телеведущий разместил в блоге очень личные снимки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Шепелев разместил в блоге очень личные снимки.Дмитрий Шепелев разместил в блоге очень личные снимки.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Дмитрий Шепелев в последнее время довольно откровенен со своими поклонниками. Телеведущий часто делится опытом в воспитании сына Платона и рассказывает истории из своей жизни. Не так давно он подтвердил свой роман с Екатиной Тулуповой, разместив трогательное фото с избранницей. А на днях телеведущий опубликовал очень личные снимки.

"Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой внешний вид. Обожаю это. Без смеха смотреть невозможно. Мне здесь лет 15-16", - подписал фото Дмитрий Шепелев.

На первом снимке артист предстал с взъерошенными волосами в голубой рубашке и при галстуке. На другом позирует с девушкой.

dmitryshepelevdmitryshepelev
Без смеха смотреть невозможно
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Некоторые поклонники были шокированы увиденным. "Шок, никогда бы не узнала вас на этом фото", "Обычный подросток, как и все", "Это были классные беззаботные годы", "Гламурный подросток. Классно выглядишь", "По-моему, красавчик", "Еще и с серьгой. По тем времена это было вызывающе", "Наш Бибер", "Похож на Земфиру", "Ути какой маленький-миленький", "Шок. Не узнать, все мы были смешны", - делятся эмоциями подписчики.

Кстати, телеведущий как-то рассказал, что в юности был настоящей головной болью для взрослых. "Я наперекор родителям бил корявую татуировку непонятно в каком салоне, прокалывал ухо, тайком курил и гордо ходил с девочкой, которая до смерти не нравилась бабушке", - делился Дмитрий с публикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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