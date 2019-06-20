Дмитрий Шепелев прервал молчание в годовщину смерти Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев из той категории звезд, которые никогда не комментируют свою личную жизнь. Телеведущий несколько лет был возлюбленным певицы Жанны Фриске. Пара не распространялась о своих отношениях. Не говорил об отношениях с Жанной телеведущий и после ее смерти. Артистка скончалась от рака в 2015 году. Однако спустя четыре года он прервал молчание.

Причиной публичного заявления Дмитрия Шепелева стала травля телеведущего в Сети. Произошло это после выхода программ, посвященных Жанне Фриске. Телеведущему на дают спокойной жизни пользователи соцсети. По словам звезды, у него в блоге творится настоящий коллапс. Публика, насмотревшись телевизор, стала писать злые и оскорбительные комментарии в адрес Дмитрия. Он решил прервать молчание.

dmitryshepelev Ребята, у меня в Инстаграме настоящий коллапс...

"Лучики добра мои любимые ‍ Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа «гори в аду, гнида», «что б ты сдох, мразь». А в их профиле, если заглянуть, написано «любящая мамочка двух чудных детишек» и фоточки котиков, пирогов и цветочков. «Конченый ублюдок»… Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время? Ладно мать. Бабушка!", - подписал видео обращение к подписчикам Шепелев.

Дмитрий попросил не писать плохие вещи в его комментариях: "Я все равно не прочту, не отвечу и спорить тоже ни с кем не буду".

А напоследок телеведущий решил расставить все точки над "i" касаемо своей личной жизни. "И, поверьте, у меня есть право не говорить о личном. Спасибо тем, кто не потерял здравый смысл, и простите меня за такую мусорку на странице. Пойду приберусь", - резюмировал артист.

Ответ ведущего вызвал новый всплеск критики в его сторону. Однако нашлись и те, кто тактично обратился к Дмитрию. "Вы молодец, Дима! За все годы не сказали ничего плохого в адрес семьи Жанны...", "Очень сложная ситуация. Но ведь не Дмитрий ее создал, не он спустя день после смерти дочери ходил по всем", "Последние четыре года родители Жанны только то и делают, что вываливают грязное белье своей покойной дочери наружу", - напомнили подписчики.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян назвал травлю в Сети страшным бичом современного общества. "Оскорбления в адрес публичных людей - это, безусловно, отвратительно. Если не сказать - мерзко. Происходит это от безнаказанности. Многие люди создают аккаунты специально, чтобы вот так себя вести. Рано или поздно мы придем к тому, чтобы при регистрации в соцсетях полностью идентифицировать свою личность, иначе этот поток не остановить. А Шепелеву я могу лишь посоветовать пережить этот очередной виток травли. Любой мощный информационный повод, увы, приводит к подобным вещам. А еще, надеюсь, что он, наконец, придет к взаимному соглашению с родителями Жанны Фриске. И Платон, наконец, будет видеть бабушку, дедушку и тетю. Это в интересах ребенка", - заявил "КП" эксперт.

Напомним, в эфире нескольких центральных каналов одна за другой вышли программы, посвященные взаимоотношениям Дмитрия Шепелева с родней Жанны Фриске. Мол, телеведущий не дает бабушке и дедушке видеться с внуком Платоном, которому не так давно исполнилось шесть лет. Мальчик появился на свет от союза телеведущего и певицы. В 2015-м Жанна Фриске скончалась от рака. После смерти звезды в ее семье разразился настоящий скандал. Родители артистки заявили, что Шепелев забрал сына и запретил им общаться с ребенком.