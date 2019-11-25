2019-11-25T19:15:30+03:00
Звезды

Бедственное положение семьи: Игорь Петренко еле сводит концы с концами

Актер очень много работает, чтобы обеспечивать большую семью и платить алименты
Ольга ЛИБГАРДТ
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Чтобы обеспечивать большую семью, Игорь Петренко много работаетЧтобы обеспечивать большую семью, Игорь Петренко много работаетФото: Мила СТРИЖ
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Игорь Петренко - многодетный отец. От брака с Екатериной Климовой у актера подрастают два сына - Корней и Гордей. А от союза с третьей женой Кристиной Бродской - три лапочки-дочки, младшей из которых нет и года.

Чтобы обеспечивать большую семью, Игорь Петренко много работает. Он постоянно гастролирует, однако денег все равно не хватает. Актер еле сводит концы с концами. Ведь помимо содержания троих дочерей и жены он выплачивает алименты детям, рожденным в браке с Екатериной Климовой.

Игорь не раз говорил, что его нынешняя семья постоянно проживает в Санкт-Петербурге, а он мотается между двумя столицами. Актер, конечно, может перевезти Кристину Бродскую и трех дочерей в Москву, но пока лишь в съемную квартиру.

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Теперь мама может и поесть
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Меж тем, у Петренко пока нет денег не только на собственную квартиру в столице, но и на элементарные вещи. "Мы снимаем жилье. У мужа много разных обязательств. Дочь занималась фигурным катанием. Недавно коньки ей стали маловаты, купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили эти занятия", - пожаловалась Бродская на бедственное положение в эфире программы "Ты не поверишь!".

Их старшие дети пошли в детский сад, когда им еще не было и двух лет. "Надо было работать. Они с удовольствием ходят. Общаются с детьми", - добавила актриса.

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Игорь Петренко с сыном
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Сам Игорь Петренко безумно счастлив, что у него пятеро детей. "Я еще молодой парень. У нас все впереди", - заявил довольный актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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