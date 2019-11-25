Сестра Софии Ротару Лидия Хлябич: Журналисты выдумали мое интервью о помощи АТО

В прошлом декабре София Михайловна не смогла приехать на «Песню года», поскольку на Украине ввели военное положение и певица переживала, что ее семья может попасть в опалу украинских радикалов.

Но в этом году Ротару все же выступит на телевизионном фестивале.

Эта новость вызвала волнения в соцсетях. Хотя, по словам концертного директора Ротару Сергея Лаврова, артистка, как всегда, споет на «Песне года» бесплатно. Особенно возмущались политики, припомнив певице интервью ее сестры Лидии Хлябич, которая в 2015 году в беседе с украинским изданием «Бульвар Гордона» поделилась, что отдала в АТО машину «Нива» и сто двадцать банок варенья.

Журналист тогда поинтересовался у сестры Ротару, дескать, София Михайловна тоже помогает АТО. На что Хлябич ответила: «Она помогала деньгами».

- Русские люди привыкли прощать. Но хотелось бы услышать хотя бы какие-то объяснения от Софии Ротару, - говорит депутат Госдумы Виталий Милонов . - А то получается, что сначала нас облили грязью, а потом говорят: «Так и быть, мы к вам приедем выступать за деньги!» Как исполнительницу песен мы Софию Ротару любим, ценим, помним. Но в какой-то момент она заболела Майданом и вдруг решила облить грязью Россию. Всякое бывает: заблуждалась, поддалась на искушения. Ну скажи хотя бы, объяснись с народом. Но она молчит, словно ничего не случилось. Я не понимаю, что происходит, и не пойду на ее концерты. Не хочу ее песни слушать. Для того, чтобы нормально общаться, нужно иметь мужество, чтобы признать свои ошибки.

В прошлом декабре София Михайловна не смогла приехать на «Песню года»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Однако родственники Софии Михайловны объясняют, дескать, никакого интервью о певице не давали. Мол, журналисты их подставили.

«КП» удалось пообщаться с сестрой Ротару Лидией Хлябич, которая дала эксклюзивный комментарий нашему изданию.

- Мне позвонила журналистка из газеты «Бульвар Гордона», сказала, что хочет написать статью про мою дочь певицу Соню Хлябич, - поделилась с «КП» сестра Софии Ротару. - Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки. Я не знаю, что она придумала. Я не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745974" frameborder="0"></iframe> Интервью с сестрой Софии Ротару Лидией Хлябич.Мария РЕМИЗОВА

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