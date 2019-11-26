Руслан Евдокименко, сын Софии Ротару: Да нет никаких документов, что София Михайловна давала деньги на войну в Донбассе

- Руслан, здравствуйте. В преддверии приезда в Россию любимой многими певицы Софии Ротару, вашей мамы, у нас тут какой-то неоднозначный фон складывается.

- Да, вчера прочитал. Я вообще не знаю, что за фон, скажу вам честно. Это явно какая-то заказная история, поскольку все обвинительные формулировки лживые абсолютно. От начала до конца. Какое возвращение? Откуда? Куда?

Поэтому - что тут комментировать?

- То есть, София Михайловна и не уходила с нашей эстрады.

- Она приезжает на съемки новогодние, как всегда, как это было почти 50 лет подряд.

А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну. Слава Богу, у нас все тихо и спокойно, у нас есть чем заниматься.

- Нет, у нас тоже, в общем-то, не так уж и шумно…

- Какое-то возвращение, какие-то концерты. Никаких концертов. София Михайловна давно уже не работает сольные концерты. Мы об этом не кричим и не делаем на этом пиар.

Певица София Ротару.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Руслан, вот одна из таких острых претензий, что, вот, София Михайловна перечисляла деньги на АТО, для войны в Донбассе…

- Один вопрос – покажите мне какой-либо документ.

То, что говорили, вы знаете, это все ничего не стоит. Мне позвонили и сказали, что вроде Ангелина Вовк (экс- телеведущая – А.Г.) написала, что мы спонсируем войну между Россией и Украиной. Для меня это вообще что-то новое…

- Нет, она так не говорила… Ладно, неважно, мы не будем это пиарить лишний раз.

- Я вообще никого не хочу трогать и пиарить. Мы хотим мира всем. А все, кого зависть душит или еще что-то, пусть они живут с Богом, с собой и – каждому свое.

- У Софии Михайловны у самой какое настроение? Она же все равно прилетит, увидит Россию…

- Ну, она знает, (что есть какие-то негативные настроения), потому что ей звонили коллеги. Но ее все поддерживают, просят не обращать внимания на идиотов, которые сейчас подхватили всю эту историю. Ей звонили, начиная от Аллы Борисовны, все, кто ее знает.

- То есть, Алла Борисовна ее поддержала, да?

- Ее поддержали все. Давайте сейчас не цепляться за Аллу Борисовну. Фамилий было очень много. Я привел просто пример. Мне просто обидно, что всей этой клеветой занимаются практически все каналы, как мне сказали, и все издания…

- Ну, не все…

- Канал Россия, говорят, эту тему поднимал. Первый канал поднимал. Знаете, вот обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно… Я ж говорю – Бог всем судья. Все пройдет.

Певица София Ротару на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки `Новая волна - 2019`.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Скажите, а сама София Михайловна может пару слов сказать «Комсомольской правде»?

- Нет, мы не даем интервью, никаких встреч, ничего. Потому что это повод что-то там тормошить и так далее... София Михайловна выступит там, где она захочет, там, где захотят ее увидеть, а всем остальным – Бог судья.

- Кстати, как ее здоровье?

- Нет, ну, бывают какие-то вещи… простужается, бывает, и грипп ходит… мы ж все люди, она такой же человек, как и все другие.

- Вы можете ей привет от «Комсомолки» передать?

- Да, конечно. Я ей вчера сказал. Она мне говорит – ну, ты ответь, скажи, что… непонятно откуда все эти глупости. На самом деле она вообще (очень удивилась), когда начали ей звонить и говорить слова поддержки, а она в непонимании, говорит – а что вообще случилось? Они говорят – ну, ты ж телевизор не смотришь, а тут у нас такое творится. И пресса, и некоторые коллеги твои с ума посходили.

Ну, такое было всегда. За популярность приходится платить. Я ей об этом сказал. Понятное дело, что, помимо уважения и любви, всегда есть ненависть, зависть. Так бывает.

- Руслан, а вы ей прочитали мое интервью с Эдитой Станиславовной Пьехой, кооторое я вам тоже присылал?

- Нет, интервью я ей не читал…Сказал маме про звонок. Она сказала: «Напиши, что я сейчас как бы не готова давать интервью, но как-то успокой и объясни, что и как». Я говорю – ну, если меня услышат, почему бы нет?

- Я вас услышал.

- Главный месседж о том, что мы не хотим связываться и отвечать на всю эту клевету, потому что все это абсолютная ложь, за которой нет ничего. А то, что подхватывают это бывшие коллеги Софии Михайловны или кто-то там из властных структур России, ну, я же говорю – Бог им судья.

- София Михайловна просила что-то передать ее поклонникам, зрителям, которых по-прежнему много?

- Она всегда дарила всем любовь от чистого сердца и от души. И всегда пела для тех, кому это нужно было, для тех, кто ее любит, любит ее творчество на протяжении десятилетий, продолжают любить, и, мы уверены, что будут любить всегда. Добро победит зло. Поверьте.

- Репертуар какой будет у Софии Михайловны, с которым она приедет? Те песни, которые мы любим или что-то новое?

- Если вам будет интересно, вы увидите.

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