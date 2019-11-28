В Госдуму внесен проект закона о выходном дне 31 декабря

СЕГОДНЯ 07:13 2019-11-28T07:13:04+03:00

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Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и членом Совета Федерации Сергеем Леоновым внесли в Государственную думу законопроект о переносе одного из праздничных выходных дней на 31 декабря. Текст документа распространила пресс-служба одного из инициаторов, главы комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В пояснительной записке говорится о том, что сейчас 31 декабря не считается праздничным днем, и когда он не выпадает на выходной, россияне выполняют свои рабочие функции гораздо менее охотно, чем обычно, в связи с подготовкой к предстоящему торжеству.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU