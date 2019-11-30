Звезды восьмидесятых раскачали Москву: похудевшая Сандра, нестареющий Томас Андерс и исцелившийся от рака Виктор Рыбин

Вечеринка для тех, кому за 30 (и даже за 40 и 50) гремела в Москве не хуже, чем новомодные рэп-концерты. Еще за два часа до начала «Дискотеки 80-х», которую Авторадио собрало уже в 18 раз, зрители стали кучковаться у стадиона. «Лишнего билетика не найдется?» - то и дело звучало звучало в очередях. На арене и вовсе творилось невероятное - казалось, что лед вот-вот растает: песни, под которые целые поколения влюблялись, женили и растили детей, не на шутку раскачали 15-тысячную толпу. Взрослые тети и дяди, смахнув налет усталости от рабочей недели, лихо плясали, как школьники на дискотеке в лагере – размахивали телефонами-фонариками и светящимися палочками, дурачились в огромных смешных очках и громко подпевали на ломаном английском.

Группа "Альянс"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезды в этот вечер и впрямь собрались мировые: Томас Андерс и СиСи Кетч, Бэд Бойз Блю, Альфавиль, Пупо, Сандра… Открывали вечеринку дебютанты дискотеки – группа «Альянс» со своим бессмертным хитом «На заре». Лидер группы Игорь Журавлев в этот вечер впервые вывел на сцену маленького сына Севу.

Группа "Bad Boys Blue"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да случайно так получилось: приехали на прогон, Сева болтался рядом. И режиссера осенило – давайте ему тоже дадим гитару! Так и порешили, - рассказал журналистам музыкант.

Владимир МаркинФото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одна легенда тех лет – Владимир Маркин, который был «готов целовать песок, по которому ты ходила» на арене так разошелся, что даже скинул пиджак, всем своим видом показывая: мол, я-то еще в строю. Поэтому на вопрос прессы «Не хотите ли вернуться на сцену?» едва не оскорбился:

- А я никуда не уходил! По-прежнему пою, получаю большие гонорары, вот только вернулся из Австралии, где выступал. Каждый год после своего дня рождения в конце мая даю концерт в Кремле, исполняю новые песни и на рекламу ни копейки не трачу. Но информации сейчас так много, что вы меня просто не видите. А развивать соцсети – Ютуб, Инстаграм – мне просто неинтересно. Я еще 15 лет назад делал стримы для своих поклонников: пел в машине и транслировал им в прямом эфире. А на своем сайте я создал первую социальную сеть, где было около 2 миллионов человек. Так что я от этого немного устал. Но у меня сейчас есть новые разработки по общению со своей аудиторией – может быть, лет через 10 остальные артисты узнают, что это такое.

Вячеслав ДобрынинФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Вячеслав Добрынин, оправившийся от предынсультного состояния после прошлогодней травмы, с прессой оказался немногословен и даже разозлился на просьбу ответить на несколько вопросов:

- Я 50 лет даю интервью, спрашивают одно и то же! Для культурного человека это глупо – а я закончил МГУ, аспирантуру, и считаю себя культурным в отличие от представителей шоу-бизнеса. Они не знают нот и не могут выразить свои мысли, потому что они тупые!

Виктор РыбинФото: Михаил ФРОЛОВ

Зато звезда евродиско – немецкая певица Сандра, поразившая зрителей не только по-прежнему бархатным голосом, но и заметно постройневшей фигурой, светилась хорошим настроением.

Похудевшая СандраФото: Михаил ФРОЛОВ

- Спасьиба, - по-русски отвечала знаменитость на комплименты, а потом уже с помощью переводчика раскрыла «КП» секрет своего преображения. – Жесткая диета: питание шесть раз в день, только здоровая еда. Никаких углеводов, никакого алкоголя, никаких жиров. И через полгода у вас испарятся 15 килограммов!

Группа "Londonbeat"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорил о здоровье и Виктор Рыбин, который последний год борется с онкологией. По страшному стечению обстоятельств ему и жене Наталье Сенчуковой поставили одинаковый диагноз: базально-клеточный рак кожи. Между тем, на «Дискотеке 80-х» Рыбин выглядел бодрым и цветущим: травил анекдоты, позировал перед репортерами и даже исполнял свой знаменитый незатейливый танец-прогулку в страну Лимонию.

Лев ЛещенкоФото: Михаил ФРОЛОВ

- Надо себя беречь - мы же люди хрупкие. Я не против солнца, не против загара, но с этим надо поосторожнее, - предупредил лидер «Дюны». - Мы с Наташей до определенного момента не относились к этому серьезно. Очнулись, когда на мой день рождения пришла СМС: «Вас ждёт онколог». Мы прошли лучевую терапию, болезнь отступила. Но недавно у меня появилось очередное новообразование, пришлось удалять. Сейчас - тьфу-тьфу-тьфу! – врачи дают мне хороший прогноз.

Другие легенды восьмидесятых – Лев Лещенко и Евгений Маргулис, отработав в зале под овации публики, к камерам так и не вышли. Но последний все-таки появился в хоккейных раздевалках, где базировалась пресса, чтобы поздороваться с коллегами-артистами, и очень тепло обнимался с Сергеем Минаевым.

Евгений Маргулис с Сергеем МинаевымФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот Олег Газманов, для которого дата концерта совпала с 22-м днем рождения приемного сына Филиппа, общался много и с удовольствием.

- Вы слышали, что на Украине на днях чиновника побили в караоке, когда он просил выключить вашу песню «Москва»? – спросила «есаула» «КП».

Группа "Alphaville"Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да, было дело, - усмехнулся артист. – Ну вот меня не пускают в Литву, в Латвию, на Украину. Но народ не заставишь разлюбить мои песни. Что тут поделать? Власти меня не жалуют, но людей не обманешь.

Олег ГазмановФото: Михаил ФРОЛОВ

- Что подарили сыну на день рожденья?

- Я ему подарил, подарил... Вспомнил! Авторучку дорогущую. Дело в том, что Филипп занимается бизнесом, в его компании уже 60 человек. В этом году фирма даже попала в пятерку самых быстро растущих компаний в стране, представляете? И он уже дал своё первое интервью «Форбс». Так вот, вручая эту ручку, я ему пожелал, чтобы ей он подписал свой следующий контракт - не меньше, чем на миллион долларов!

64-летний итальянский певец Пупо, зажигавший на сцене с роковыми красотками, за кулисами признался журналистам, что чувствует себя практически отцом целого поколения русских поклонников.

- Это не только большая радость, но и большая ответственность, когда под твои песни у людей в жизни происходят важные события. Для меня до сих пор очень важно, что в России меня любят, - поделился певец.

СиСи КэтчФото: Михаил ФРОЛОВ

СиСи Кэтч вышла на сцену в числе последних звезд – тех, кого организаторы приберегли «на десерт». Люди в зале, к тому моменту уже изрядно разогретые, на каждую русскую реплику звезды реагировали бурными аплодисментами и улюлюканьем.

- Масква, я лублю тибя! - призналась СиСи почти без акцента – за годы гастролей в России эту фразу она выучила на зубок.

Томас АндерсФото: Михаил ФРОЛОВ

За кулисами, рассмотрев королеву диско поближе, журналисты поразились ее цветущей внешности: за последние месяцы Кэтч явно помолодела. Но секрет красоты так и не выдала.

- Сон – это лучший косметолог, - скромно опускала глаза 55-летняя артистка, которой легко можно дать на 15 лет меньше. – А еще фитнес. Вы занимаетесь фитнесом? Это очень важно. И кроме того, очень люблю плавать.

Закрывал вечер такой же нестареющий Томас Андерс – под его «чери леди» зал уже просто ходил ходуном. А вот к СМИ певец так и не вышел: сразу после московской дискотеки он улетел обратно в Германию.