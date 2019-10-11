2019-10-11T18:43:39+03:00
Звезды

Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем

46-летняя актриса буквально светится от счастья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Мария Миронова.Актриса Мария Миронова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мария Миронова в конце сентября стала мамой. Актриса родила второго сына в Греции. Федор растет спокойным мальчиком, поэтому 46-летняя дочь Андрея Миронова смогла оставить наследника с няней и выйти в свет.

Мария Миронова решила поужинать с мужем в ресторане. Супруги в настоящее время находятся в Афинах, где на каждом углу множество заведений. В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.

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Я почернела
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Выглядит звезда экрана просто прекрасно. Она буквально светится от счастья. "Как же иногда хорошо выходить в мир! Мы живем жизнью обычной греческой семьи и редко выбираемся в мир. Но сегодня мы пошли в ресторан. И это здорово. Почувствовать эту осень в моем наилюбимейшем городе Афины и поесть эту наивкуснейшую еду!", - поделилась Мария с поклонниками.

Отметим, Мария Миронова очень тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. Об отце ее второго сына Феди до недавнего времени ничего не было известно. Ходили многочисленные слухи о том, кто же стал избранником актрисы. Поговаривали, что, мол, это состоятельный бизнесмен с греческими корнями. Однако артистка позже опровергла эти домыслы. В окружении Мироновой заявляли, что она замужем за 27-летним актером Андреем Сорокой. В конце концов, устав постоянно опровергать появляющиеся слухи, Миронова решила рассказать о своем супруге: "Мой официальный брак состоялся в Греции, после двух лет совместной жизни... Мой муж является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями... Его имя - Андрей".

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Любимый сын рядом
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Что касается старшего сына, то его Миронова родила в 1992 году в браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Первенец Марии пошел по стопам матери и дедушки с бабушкой. Андрей стал актером. Сейчас ему 27 лет. Молодой человек снялся в нескольких фильмах, а также регулярно появляется на театральной сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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