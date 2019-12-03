Звезды на премии «Золотой хит»: Бузова в купальнике, а Лолита - в очередном голом комбинезоне

Съёмки огоньков в самом разгаре - вот и очередную музыкальную премию «Золотой хит» от канала Music Box, где знаменитости получили награды за лучшие хиты этого года, покажут в эфире под бой курантов. А читатели «КП» уже сейчас могут рассмотреть праздничные образы артистов.

Бузова в роскошном красном платье в пол прибыла за несколько минут до выступленияФото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из главных звёзд церемонии, конечно, стала Ольга Бузова - именно ее больше всех ждали светские хроникеры. Но поющая ведущая застряла в пробках и появилась всего за несколько минут до выхода на сцену. Рассмотреть ее роскошное красное платье в пол репортеры не успели - Оля стрелой промчалась в гримерку, где сменила вечерний наряд на сценический. И вот он-то немало удивил гостей церемонии: под свой последний хит «Вот она я» Оля появилась перед зрителями в боди с блестящей бахромой, больше напоминающем наряд с бразильских карнавалов. Дополняли образ неизменные колготки в сеточку и тяжелые ботинки. От модного провала, как в кулуарах решили гости, Олю спасло только одно - ее шикарная фигура.

Оля появилась перед зрителями в боди с блестящей бахромойФото: Михаил ФРОЛОВ

Наряд спасла отличная фигура певицыФото: Михаил ФРОЛОВ

Ещё одна супервостребованная звезда - Лолита, чей развод с пятым мужем который месяц гремит в новостях, в очередной раз удивила публику откровенным нарядом. Скинув на нервах с десяток килограммов, 56-летняя артистка не постеснялась подчеркнуть стройные ноги комбинезоном из воздушного чёрного шифона. Проще говоря, Лолита надела прозрачную накидку поверх нижнего белья, и разве что пышные рукава и широкий пояс добавляли этому наряду «одетости».

Лолита в очередной раз выбрала откровенный нарядФото: Михаил ФРОЛОВ

Татьяна Буланова, которая в этот вечер тоже удостоилась заветной статуэтки, для «Золотого хита» и наряд выбрала золотой. В платье на тонких бретельках неувядающая звезда девяностых никак не выглядела на свои 50 и с удовольствием позировала фотографам, посылая воздушные поцелуи и складывая пальцы победной буквой «V».

Татьяна Буланова выбрала золотое платьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Буланова тоже удостоилась заветной статуэткиФото: Михаил ФРОЛОВ

Молодая певица Zivert (в миру - Юлия Зиверт), чьи хиты «Life», «Credo» и «Зелёные волны» порвали уже все чарты, заметно выделялась на фоне коллег по шоу-бизнесу. Среди страз, блёсток и замысловатых фасонов ее пиджак большого размера, шляпа и брюки клёш - все тотально чёрное - смотрелись настоящей экзотикой.

Певица Зиверт заметно выделялась на фоне коллег по шоу-бизнесуФото: Михаил ФРОЛОВ

Среди страз, блёсток и замысловатых фасонов певица смотрелись настоящей экзотикойФото: Михаил ФРОЛОВ

- Времени мыть голову не было - решила надеть головной убор. Краситься тоже - спасли очки, - то ли в шутку то ли всерьёз объяснила журналистам Зиверт. - Я даже не знаю, что за шмот на мне (хотя тут певица явно лукавила - название дорогущего европейского бренда то и дело мелькало на рукавах ее пиджака. - Ред.).

Анжелика Агурбаш удивила непривычно короткой стрижкой и золотым платьем с разрезами почти до поясаФото: Михаил ФРОЛОВ

Ни один мужчина вокруг не упустил из виду эффектный фокус с вырезом платьяФото: Михаил ФРОЛОВ

Анжелика Агурбаш, удивившая коллег короткой стрижкой вместо привычных длинных локонов, отчего артистка стала похожа на Катю Лель, выбрала для церемонии золотое платье-халат. В его разрезе практически до пояса то и дело словно ненароком оголялись длинные ноги певицы - ни один мужчина вокруг не упустил из виду этот эффектный фокус.

Певица Согдиана продемонстрировала точеную фигуру в платье с открытым плечомФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Согдиана, которая в июле в третий раз стала мамой, продемонстрировала точеную фигуру в платье с открытым плечом. Дополняли образ маленькая золотая сумочка и модная моносерьга.

Певица Жасмин верхнюю одежду снимать не сталаФото: Михаил ФРОЛОВ

Жасмин одна из немногих звёзд верхнюю одежду снимать не стала - ее чёрный плащ поверх короткого серебряного платья, видимо, был задуман как неотъемлемый предмет гардероба, хотя фигура 42-летней артистки позволяет и более смелые наряды.

Катя Лель изменила привычному рокерскому стилю, отдав предпочтение классикеФото: Михаил ФРОЛОВ

В похожем образе появилась и Катя Лель, только ее накидка - то от плащ, то ли пиджак - оказалась еще длиннее. Блестящее платье, такие же лодочки - в этот вечер певица изменила привычному рокерскому стилю, отдав предпочтение классике.

Анна КалашниковаФото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Анна Калашникова, знаменитая своим скандальным романом с Прохором Шаляпиным, в пышном желтом платье смотрелась настоящей принцессой. Правда, принца рядом с ней, видимо, по-прежнему нет: весь вечер Аня провела в компании подруг, делая селфи.

Певица в пышном желтом платье смотрелась настоящей принцессойФото: Михаил ФРОЛОВ

Редкую гостью на светских тусовках Светлану Лазареву, чьи хиты из девяностых «Лавочка» и «Желтые кораблики» уже успели подзабыться, репортеры тем не менее сразу узнали. 57-летняя певица в черно-золотом восточном наряде в пол выглядела так же молодо, как и 20 лет назад. «Фитнес, бассейн и немного ботокса в морщинку на лбу», - поделилась артистка секретом молодости.

Светлана Лазарева в черно-золотом восточном наряде в пол выглядела так же молодо, как и 20 лет назадФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот для Таисии Повалий, которая в закрытом чёрном платье тоже смотрелась намного моложе паспортных 54-х, этот концерт в Москве стал утешением за сорванный сольник в Киеве. В родном городе на украинскую певицу в очередной раз ополчились за частые визиты в Россию - в итоге ее юбилейное шоу, запланированное на декабрь, со скандалом отменили.

В родном Киеве на украинскую певицу в очередной раз ополчились за частые визиты в РоссиюФото: Михаил ФРОЛОВ