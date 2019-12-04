«Мы все обмельчали»: Лещенко объяснил феномен популярности Ольги Бузовой

С Львом Валерьяновичем «Комсомольская правда» встретилась на одной из последних музыкальных премий, где Народный артист РСФСР заметно выделялся на фоне многоликой светской тусовки - полуголых дам с одинаково «скроенными» губами-носами и холёных мужчин, на все лады позирующих репортёрам. Разговор состоялся за несколько минут до предстоящей «сенсации» - Бузова ещё не оговорилась в фамилии артиста, СМИ не растиражировали новость, а Лещенко не попросил оставить Олю в покое.

- Лев Валерьянович, скажите откровенно - вы здесь свой человек?

- Вы знаете, я вообще очень редко выбираюсь, но тут не смог отказать. Позвонили, попросили прийти — мол, впервые такая премия. Я понимал, что возможно, будет какая-то награда. Они как таковые меня уже не интересуют — их очень много и одеть некогда. Только, может быть, когда понесут — и то на подушке… Я не могу манкировать такими вещами, хотя я абсолютно не человек тусовки. Вы видите, здесь взрослого поколения очень мало, разве что еще Андрей Державин, Юра Антонов. Но это наша творческая жизнь и нельзя этого исключить. Хотя мне я не люблю пафос, глянец, гламур, который зачастую не оправдан ничем. Понятно, например, если приходит Оля Бузова, она имеет право быть на виду, должна хорошо выглядеть. Но когда люди — помните, как у Пастернака - хотят «позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех» - такой гламур мне претит.

- То есть Бузова себе имя заработала?

- Ну конечно. Она сама себя сделала. Но почему мы говорим только о Бузовой? Ведь есть еще и Лобода, которая творчески очень интересна. Есть талантливая молодежь. Из ничего ничто не возникает, это физический закон. Энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Поэтому все закономерно.

- Таким звёздам как Бузова зачастую ставят в укор, что их история вообще не про музыку, не про творчество. И действительно, музыкального образования у многих нет. Как думаете, за счет чего тогда берется их популярность?

- Думаю, за счет того, что мы сами немножко мельчаем. Спроси сейчас любого, знают ли они «Времена года» - ни один человек, кроме Державина разве что, не скажет, что это Чайковский. Назовут осень, зиму, лето. Публика изменилась — у нас очень серьезный культурный упадок. Потому что сейчас все очень поверхностно, все очень «на раз». А искусство не любит приблизительности. Это прежде всего, опять же возвращаясь к Пастернаку, губка. Все думают, что современное искусство это фонтан, надо разбрызгиваться. Нет. Эта губка сначала должна что-то в себя вобрать, накопить, а потом уже отдавать. Прежде, чем Пикассо стал Пикассо, он прошел прекрасную классическую школу и был потрясающим рисовальщиком. Я всегда привожу этот пример.

Лещенко объяснил феномен популярности Ольги БузовойФото: Михаил ФРОЛОВ

- Вячеслав Добрынин на днях заявил, что все представители шоу-бизнеса тупые. Вы так не можете сказать?

- Ну, Слава мой приятель, мы хорошо общаемся, каждый день перезваниваемся. Но в последнее время он стал ворчливым. Говорить, что все тупые, а вот я написал сто хитов… Здорово, конечно, но сейчас уже другая жизнь, другой спрос и предложение.

- Вы можете представить себе эксперимент — например, сняться в модном клипе для Ютуба или с той же Олей Бузовой дуэт записать?

- Я сейчас с Авторадио снял клип, потрясающий совершенно. На тему песни «Соловьная роща» - там совершенно гениальная картина: русская природа и при этом спецэффекты, использованы компьютерные технологии. Снимали на природе — Волга, катера, лошади... Супер!

- Как по-вашему, это модное видео?

- Мода вне времени. Когда Шанель пришла в моду, никто не понимал, что это мода. А бренд существует до сих пор.

- Как определить, является ли песня хитом?

- А очень просто. Не просмотрами, которыми сейчас так кичатся, а тем, что весь зал ее подпевает на концерте.

- Возвращаясь к Добрынину - он и интервью уже не даёт, говорит, устал за 50 лет. А вам как будто и не надоело.

- Единственное, чего я не люблю, так это вопрос: «Что вы делаете, чтобы сохранять себя в форме?». Я ничего не делаю, надо просто дозированно все принимать в этой жизни.

- А самый нелепый слух?

- Да много чего было... Но однажды на новогоднем огоньке НТВ меня спросили на камеру, что я буду выпивать в новогоднюю ночь. Я ответил: «Обычно в Новый год я выпиваю рюмку водки». Я, знаете, не слишком-то пьющий человек. Но на следующий день анонс был такой: «У Льва Лещенко проблемы с алкоголем». Вот это я считаю хамством и безобразием.

- Ещё одно безобразие, о котором вы на днях высказались - размер пенсии…

- Да, это кощунство! Слава богу, что я не получаю пенсию — точнее, получаю, но трачу на благотворительность . Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить, понимаете. Вот мне, человеку состоятельному, уничижительно за ней ходить. И пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор — моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия — 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее! И вот с этим смириться я не могу.

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