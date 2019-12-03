2019-12-03T16:47:02+03:00
Звезды

"Меня Владимиром Винокуром называли и ничего": Лещенко пожалел Бузову после конфуза

Поющая ведущая опозорилась на "Золотом хите"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова часто попадает в нелепые ситуации.Ольга Бузова часто попадает в нелепые ситуации.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ольга Бузова часто попадает в нелепые ситуации. Чего только стоит ее интерпретация названия фильма с Анджелиной Джоли в главной роли."Малефестино смотрели", - не так давно хвасталась поющая ведущая. Но не прошло и месяца, как звезда "Дома-2" вновь попала в неловкую ситуацию. На этот раз она допустила ошибку в фамилии Льва Лещенко.

Ольга Бузова приехала на премию "Золотой хит" за несколько минут до выступления. Cменив роскошное платье принцессы и корону на голове на откровенное боди, поющая ведущая выпрыгнула на сцену с хитом "Вот она я". Номер звезды шел сразу после Льва Лещенко. "У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко", - призналась со сцены Оля, об этом ранее рассказывал kp.ru.

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Лев Лещенко
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Зрители сделали вид, что пропустили мимо ушей ошибку в фамилии 77-летнего Народного артиста РСФСР. Сам певец на коллегу зла не держит. Он заявил, что его имя в принципе сложно произнести. "Ну что тут такого? Ну оговорился человек! С каждым может быть! «Лев Валерьянович» вообще никто не может произнести нормально. Вот те же журналисты звонят, чтобы спросить про оговорку Ольги, и не могут мое имя-отчество произнести", - сходу стал защищать звезду "Дома-2" мэтр отечественной эстрады.

По его словам, он не понимает, с чего все подняли такой шум из-за конфуза Бузовой. И уж тем более не намерен огорчаться. "Она же знает, кто я такой. Вы ее ставите в неудобное положение, унижаете... Один раз меня Арина Шарапова на концерте, где президент был, назвала Владимиром Винокуром, и ничего. Растерялся человек, с кем не бывает", - цитирует Teleprogramma.pro певца.

Ольга Бузова оконфузилась на сцене премии «Золотой хит».Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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