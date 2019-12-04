2019-12-04T15:21:16+03:00
Звезды

У раздавленной разводом Анджелины Джоли роман с актрисой на 12 лет младше нее

Бывшая жена Брэда Питта взялась за старое
Ольга ЛИБГАРДТ
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Друзья Анджелины Джоли заявили, что актриса решила не начинать отношений с мужчинами и переключилась на женщинДрузья Анджелины Джоли заявили, что актриса решила не начинать отношений с мужчинами и переключилась на женщинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом долгое время была в подавленном состоянии. 44-летняя актриса не только признавалась в том, как тяжело ей дался разрыв с мужем, но и шокировала откровением о том, что не хотела выходить за звезду "Бойцовского клуба" и "Бесславных ублюдков". Сейчас многодетная мать тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Однако близкое окружение звезды сообщило о ее романе с актрисой Эван Рейчел Вуд.

Друзья Анджелины Джоли заявили, что актриса решила не начинать отношений с мужчинами и переключилась на женщин. По их словам, у звезды Голливуда роман с 32-летней актрисой Эван Рейчел Вуд. Бывшая возлюбленная Мэрилина Мэнсона давно знакома с Энджи, но сейчас их отношения перешли на новый уровень.

"Эван всегда ее привлекала. Они пересекались на разных мероприятиях. Эван экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У нее большой личный опыт. Речь не только в сексуальном влечении", - сообщил источник Woman’s Day. Он также добавил, что якобы 10 лет назад между Джоли и Вуд появилась искра, но тогда у обеих были постоянные партнеры.

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Эван Рейчел Вуд в 2011 году сделала каминг-аут как бисексуалка
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Эван Рейчел Вуд в 2011 году сделала каминг-аут как бисексуалка: "Я открыта для всего. Иногда ты встречаешь симпатичного парня, иногда симпатичную девушку".

Джоли в прошлом тоже открыто заявляла о своей бисексуальности. В свое время на съемочной площадке картины "Ложный огонь" у нее разгорелся страстный роман с Дженни Шимицу. Анджелине на тот момент был всего 21 год.

После этого опыта актриса официально была в отношениях только с мужчинами. Но, похоже, сейчас вновь взялась за старое.

Анджелина Джоли: от бунтарки до настоящей леди.Анджелина Джоли - одна из «самых обожаемых женщин в мире». Как думаете, за что так любят актрису?

ИСТОЧНИК KP.RU

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