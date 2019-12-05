Затравленная Лопырева блеснула бриллиантами и идеальным декольте

Первая церемония вручения премии VMODE Awards 2019 отшумела в ресторане «Моремясо».

Награду получили самые яркие представители телевидения, шоу-бизнеса и индустрии моды, артисты театра и кино, спортсмены. Фотомодель Виктория Лопырева заслужила статуэтку в номинации «Style woman». На церемонии красавицу сопровождал ее муж бизнесмен Игорь Булатов.

Виктория была в декольтированном платье, которое подчеркнуло, как быстро блондинка пришла в форму после родов. Плюс ко всему красотка блеснула бриллиантовым гарнитуром, стоимостью в несколько миллионов рублей. Видимо, подарок супруга к недавней свадьбе.

Напомним: на этой неделе Лопырева призналась, что официально оформила отношения с отцом своего сына. Как уже писала «КП», Игорь Булатов ранее был женат на Татевик Карапетян - дочери владельца компании «Ташир». Узнав о романе Лопыревой и Булатова, фотомодель публично осудили ее коллеги по шоу-бизнесу — Андрей Малахов, Ольга Бузова, Мария Погребняк. Мол, некрасиво уводить у подруги мужа.

- Мы с Татевик не подруги и никогда ими не были, хотя я к ней заочно относилась с симпатией, - уверяла в беседе с «КП» Виктория Лопырева. - Мы и виделись-то всего несколько раз в жизни - на каких-то мероприятиях. В сети гуляет наше совместное фото, так вот, оно сделано, скорее всего, на дне рождения общих друзей. Я даже не вспомню, где именно. На любом публичном событии, где я нахожусь в качестве гостьи или ведущей, меня фотографируют десятки человек - не как подругу, а как Викторию Лопыреву. Могут и на улице подойти, это обычная практика. Тех, кого я считаю своими подругами, кого люблю и кому доверяю, - всего несколько человек. С Татевик мы никогда не дружили домами.

По словам Лопыревой, она не уводила Булатова из семьи.

- У Игоря и Татевик двое детей. Как и почему брак их начал распадаться, что там у них произошло - эти вопросы не ко мне. Считаю, что неэтично обсуждать отношения других людей. У нас и так достаточно диванных экспертов, которые часами обсуждают чужую личную жизнь, - говорит Виктория Лопырева. - Когда узнала, была уже беременна. Нашего ребенка, Богом данного, оставила бы в любом случае, а с Игорем решила расстаться, но мы оба в итоге просто не смогли этого сделать.

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