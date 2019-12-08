2019-12-08T17:23:29+03:00
Звезды

Сказочное Бали: Ольга Бузова купила тур на двоих за три миллиона

Певица может позволить себе многое
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В начале 2020 года Ольга Бузова улетит на отдых на остров Бали.В начале 2020 года Ольга Бузова улетит на отдых на остров Бали.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Ольга Бузова хорошо и много работает. Ее гастрольный график расписан на год вперед. Поющая ведущая может позволить себе многое, в том числе и роскошный отдых где-то у океана на далеких островах, где белый песок девственно чист, а вода прозрачна, словно она родниковая.

Ольга Бузова находится в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей. Не так давно она обзавелась шикарными апартаментами в центре Москвы. И вот на днях стало известно о том, где звезда проведет новогодние каникулы. В начале 2020 года поющая ведущая отправится на Бали.

На райском острове яркая исполнительница пробудет целый месяц. Оля поселится на вилле с отделкой в национальном стиле, с террасой и мраморными ванными комнатами в помещении и под открытым небом. Такой роскоши позавидует сама Клеопатра.

"На территории обустроены бассейн, спа-центр, три ресторана, один из которых специализируется на морепродуктах. Столики накрывают прямо на пляже. Кроме того, еще один бассейн оборудован в коттедже, где ведущая намерена остановиться", - цитирует "СтарХит" представителя тур-компании.

Cудя по всему Ольга будет не одна. Ибо она заказала проживание и экскурсии на двоих. Такое богатство обойдется ей в три миллиона рублей. Это и понятно. Влюбленные стремятся на курорт, подальше от посторонних глаз, дабы насладиться обществом друг друга. Отдыхающие часто делают предложение руки и сердца на берегу вечно голубого Индийского океана.

Поклонникам остается только гадать, кто же составит звезде компанию. Свою личную жизнь артистка тщательно скрывает от посторонних глаз. Вот уже месяц как звезда закрыла блог, оставив доступ лишь самым проверенным поклонникам и друзьям. Вероятно, Бузовой надоели бесконечные вопросы и нападки хейтеров, вот она и проучила злопыхателей самым надежным и проверенным способом.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Преемница Меркель заявила, что убийство гражданина Грузии наносит вред отношениям между Германией и Россией
Американский Dragon успешно пристыковался к МКС
В Минске противники интеграции после несакционированного митинга передали посольству России свою резолюцию
В Киеве проходит акция против «капитуляции» Украины на «нормандском саммите»
В Великобритании ищут хозяев для «кролика-единорога»
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием соглашения о союзном государстве
Двухлетняя девочка едва не умерла из-за веганского бургера
Двери командного пункта РВСН проверили на прочность при помощи «ядерного взрыва»
Следственный комитет взыскал с коррупционеров два миллиарда рублей
Велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер на Кубке мира
"Активное сотрудничество остановлено". Шойгу заявил о проблемах в отношениях России и НАТО
Мужчине без рук и ног приходится три раза в год подтверждать свою нетрудоспособность
Соседям-дачникам запретят портить вид со двора, иначе - повестка в суд
Ученые выяснили, как проснуться утром "с той ноги"
Названы дневные нормы калорий для пожилых людей
МВД не будет закупать роботов-полицейских
В Киеве не исключают "послевкусия разочарования" после нормандского саммита
Американские критики определились с лучшим фильмом 2019 года
Украинский премьер назвал новую кредитную программу от МВФ "маркером доверия"
#Алинаялюблютебя – фанаты Загитовой поддержали фигуристку флешмобом в соцсетях
Усманов: Запрет спортсменам на выступление под своим флагом - это дискриминация
Число погибших при пожаре в Одесском колледже выросло до десяти человек
Видео пожара в гостинице Ромашково появилось в сети