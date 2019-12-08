Сказочное Бали: Ольга Бузова купила тур на двоих за три миллиона

Ольга Бузова хорошо и много работает. Ее гастрольный график расписан на год вперед. Поющая ведущая может позволить себе многое, в том числе и роскошный отдых где-то у океана на далеких островах, где белый песок девственно чист, а вода прозрачна, словно она родниковая.

Ольга Бузова находится в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей. Не так давно она обзавелась шикарными апартаментами в центре Москвы. И вот на днях стало известно о том, где звезда проведет новогодние каникулы. В начале 2020 года поющая ведущая отправится на Бали.

На райском острове яркая исполнительница пробудет целый месяц. Оля поселится на вилле с отделкой в национальном стиле, с террасой и мраморными ванными комнатами в помещении и под открытым небом. Такой роскоши позавидует сама Клеопатра.

"На территории обустроены бассейн, спа-центр, три ресторана, один из которых специализируется на морепродуктах. Столики накрывают прямо на пляже. Кроме того, еще один бассейн оборудован в коттедже, где ведущая намерена остановиться", - цитирует "СтарХит" представителя тур-компании.

Cудя по всему Ольга будет не одна. Ибо она заказала проживание и экскурсии на двоих. Такое богатство обойдется ей в три миллиона рублей. Это и понятно. Влюбленные стремятся на курорт, подальше от посторонних глаз, дабы насладиться обществом друг друга. Отдыхающие часто делают предложение руки и сердца на берегу вечно голубого Индийского океана.

Поклонникам остается только гадать, кто же составит звезде компанию. Свою личную жизнь артистка тщательно скрывает от посторонних глаз. Вот уже месяц как звезда закрыла блог, оставив доступ лишь самым проверенным поклонникам и друзьям. Вероятно, Бузовой надоели бесконечные вопросы и нападки хейтеров, вот она и проучила злопыхателей самым надежным и проверенным способом.