Ольга Бузова пострадала из-за алкоголя

Ольге Бузовой, а точнее сети ее ресторанов, выписан крупный штраф по статье за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензии. Теперь "Бузова Рест Компани" должна выплатить 100 тысяч рублей.

Ольга Бузова - завидная невеста. Она может похвастаться приличным состоянием. Ведущая "Дома-2", а с недавних пор еще и певица входит в список самых богатых звезд до 40 лет. По версии Forbes, она занимает второе место.

Основную часть заработка артистка получает в качестве певицы. Кроме того, она является владелицей "Бузова Рест Компани", которая работает над развитием сети ресторанов BUZfood. Однако не так давно у бизнесвумен возникли проблемы. Она пострадала из-за алкоголя.

"Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал на 100 тысяч рублей "Бузова Рест Компани", развивающую сеть ресторанов BUZfood популярной певицы Ольги Бузовой", - приводит РИА Новости решение суда. В чем конкретно состояло нарушение, в материалах дела не уточняется.

На решение суда первой инстанции в течение десяти дней может быть подана апелляция. Административный штраф ответчик обязан уплатить не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.

К слову, сейчас по техническим причинам не работают два ресторана в сети BUZfood. По слухам, артистка терпит убытки от своих заведений.

Впрочем, это не мешает Ольге вести безбедное существование. В октябре артистка наконец-то обзавелась жилплощадью в Москве, стоимость которой больше 120 миллионов. Роскошные апартаменты расположены в центре столицы. Певица намерена обустроить свою квартиру с помощью самых крутых дизайнеров. "Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!", - призвала певица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ольгу Бузову подали в суд: певица закрыла в Москве все свои рестораны

Любителей «бузфуда» встречает лишь наспех сделанная вывеска на двери (подробности)

Бизнес Ольги Бузовой: почему большинство ее проектов оказываются убыточными

Китайская одежда с русской наценкой, романы о нелегкой судьбе и криптовалюта - какие бизнес-идеи Ольги Бузовой стали провальными (подробности)