2019-11-28T16:49:33+03:00
Звезды

Ольга Бузова пострадала из-за алкоголя

Суд оштрафовал компанию певицы на кругленькую сумму
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас по техническим причинам не работают два ресторана в сети BUZfood. По слухам, артистка терпит убытки от своих заведенийСейчас по техническим причинам не работают два ресторана в сети BUZfood. По слухам, артистка терпит убытки от своих заведенийФото: Абылай САРАЛАЕВ
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Ольге Бузовой, а точнее сети ее ресторанов, выписан крупный штраф по статье за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензии. Теперь "Бузова Рест Компани" должна выплатить 100 тысяч рублей.

Ольга Бузова - завидная невеста. Она может похвастаться приличным состоянием. Ведущая "Дома-2", а с недавних пор еще и певица входит в список самых богатых звезд до 40 лет. По версии Forbes, она занимает второе место.

Основную часть заработка артистка получает в качестве певицы. Кроме того, она является владелицей "Бузова Рест Компани", которая работает над развитием сети ресторанов BUZfood. Однако не так давно у бизнесвумен возникли проблемы. Она пострадала из-за алкоголя.

"Арбитражный суд Москвы по заявлению столичного департамента торговли и услуг оштрафовал на 100 тысяч рублей "Бузова Рест Компани", развивающую сеть ресторанов BUZfood популярной певицы Ольги Бузовой", - приводит РИА Новости решение суда. В чем конкретно состояло нарушение, в материалах дела не уточняется.

На решение суда первой инстанции в течение десяти дней может быть подана апелляция. Административный штраф ответчик обязан уплатить не позднее 60 дней со дня вступления решения в законную силу.

К слову, сейчас по техническим причинам не работают два ресторана в сети BUZfood. По слухам, артистка терпит убытки от своих заведений.

Впрочем, это не мешает Ольге вести безбедное существование. В октябре артистка наконец-то обзавелась жилплощадью в Москве, стоимость которой больше 120 миллионов. Роскошные апартаменты расположены в центре столицы. Певица намерена обустроить свою квартиру с помощью самых крутых дизайнеров. "Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!", - призвала певица.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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